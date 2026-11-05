Domenica 8 novembre Montescudo Monte Colombo celebra San Martino, in vetrina la pagnotta tipica e la patata

Il programma prevede appuntamenti culturali. Nel corso della manifestazione si esibirà inoltre il gruppo folcloristico "Marieti e Mingon"

Domenica 8 novembre, a Montescudo Monte Colombo, località Monte Colombo, si terrà la 18ª edizione di “Le dolcezze di San Martino”. L'evento è legato all'antico Capodanno dell'agricoltura dell'11 novembre, data che tradizionalmente segnava l'inizio della nuova annata agraria. La manifestazione vuole valorizzare le tradizioni della civiltà contadina, sia dal punto di vista enogastronomico sia attraverso la riscoperta degli antichi mestieri. La ricca offerta enogastronomica ruoterà attorno ai prodotti agroalimentari tradizionali riconosciuti dalla Regione. Tra questi spiccano la Pagnotta di San Martino, originaria di Monte Colombo, la cui ricetta segreta è stata tramandata oralmente per generazioni, e la patata di Montescudo, pregiata varietà storicamente coltivata sui terreni di arenaria alle pendici del Monte Godio. La pagnotta rappresentava, tra le altre cose, il pasto dei contadini durante le lunghe giornate trascorse nei campi per la raccolta delle olive. La patata di Montescudo è invece l'ingrediente principale di alcune specialità locali, come i famosi gnocchi.

Il programma prevede inoltre appuntamenti culturali. Alle 15.30, il Museo etnografico organizzerà un laboratorio sonoro dedicato alle famiglie con bambini da 0 a 6 anni, per scoprire i suoni della natura e del paesaggio. Alle 17, presso l'ex asilo infantile "Don Matteo Del Monte", si terrà la presentazione del libro “La stampa su tela a Montescudo-Monte Colombo”, a cura di Antonella Chiadini. Si tratta di un piccolo trattato sull'antico mestiere della stampa su tela, nato nelle tintorie di Montescudo e successivamente diffusosi in Romagna e nel Montefeltro. Il Museo etnografico ne ha ricreato un'antica bottega all'interno della torre di guardia del castello di Monte Colombo. Nel corso della manifestazione si esibirà inoltre il gruppo folcloristico "Marieti e Mingon". Gli stand apriranno alle 12. Per le degustazioni saranno disponibili anche posti al coperto.