Montescudo Monte Colombo: "Portateci vestiti e oggetti usati. Li rivendiamo a poco per beneficenza"

L'iniziativa per aiutare le famiglie indigenti

Lo hanno ribattezzato emporio solidale, ma si tratta di un'iniziativa diverse dalle analoghe collocate sul territorio provinciale. A Montescudo Monte Colombo alcuni volontari avvieranno una vendita di oggetti usati, vestiti in primis, il cui ricavato sarà devoluto interamente alle famiglie indigenti del Comune. In pratica, i cittadini che hanno vestiti, giocattoli e altri oggetti inutilizzati, possono portarli ai volontari dell'emporio solidale, che poi li rimetteranno in vendita a prezzi molto bassi. Un mercatino solidale virtuoso per ricavare fondi da donare alle famiglie in difficoltà. L'emporio solidale aprirà sabato 17 ottobre, alle 10, nei locali di via F.Rosaspina, civico 1, nei pressi della residenza comunale di Montescudo. I volontari comunicano anche gli orari di apertura: martedì e giovedì dalle 10 alle 12, dalle 15 alle 18; sabato dalle 10 alle 18, domenica dalle 10 alle 13.