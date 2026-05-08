Montevecchi attacca il Vescovo di Rimini: "Non si pieghi al diktat Lgbtqia+"

ll Vescovo Anselmi parteciperà a una veglia di preghiera, il prossimo 17 maggio, per il superamento dell'omobitransfobia

La partecipazione del Vescovo di Rimini, Nicolò Anselmi, alla veglia di preghiera del 17 maggio per il superamento dell'omobitransfobia scatena le proteste di Matteo Montevecchi, ex consigliere regionale e ideatore della comunità politica territoriale RivoltaTi. Montevecchi accusa il Vescovo di sdoganare "una neolingua ideologica e anticristiana figlia del peggior pseudo progressismo, un Frankenstein lessicale coniato per stigmatizzare ed etichettare chiunque non si pieghi ai diktat Lgbtqia+ e osi difendere e testimoniare la visione cristiana della famiglia e dell'essere umano". "Non siamo ingenui, iniziative come queste si nascondono dietro le parole inclusione e accoglienza, ma in realtà portano avanti un'agenda relativista all'interno della Chiesa e non solo. Elemento non secondario, questa non è una preghiera, ma una vera e propria celebrazione woke e dinanzi a ciò non si può tacere. Caro vescovo, lei è andato fuori strada: mi auguro possa abbandonare queste mode (anzi derive) ideologiche e riscoprire la sua Vocazione. Non nel nostro nome”, chiosa Montevecchi.