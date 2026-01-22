Montocopiolo, la casa per anziani festeggia i primi sei mesi di attività

All'interno sono alloggiate 16 persone

Sei mesi di attività per La Dimora di Elio, nuova comunità alloggio per anziani dell'Alta Valmarecchia, aperta dallo scorso 22 luglio a Montecopiolo. Attualmente ospita 16 persone. La struttura è stata riaperta a seguito dell'investimento effettuato da Vittorio Strapazzini, imprenditore pesarese che nel 2024 ha rilevato lo sci bar "La Baita", chiuso dal 2021. "Sono orgogliosa del mio staff, che quotidianamente si mette in gioco per mandare avanti la mia struttura al meglio: sono felice di aver dato lavoro a tante persone e di aver ridato una nuova vita a questo meraviglioso stabile. Una piccola realtà la nostra, ma che fa sentire come a casa i nostri utenti. Era proprio questo lo scopo del mio progetto: riprodurre un clima familiare in un contesto professionale", commenta la titolare Valentina Felici.