Monza: Verstappen in pole, Leclerc solo quarto

Magia dell'olandese, che precede le McLaren. Hamilton quinto, ma per la penalizzazione partirà decimo

Niente miracolo, la Ferrari partirà in seconda fila nel gran premio di Monza. Charles Leclerc partirà quarto, mentre Hamilton, quinto, scenderà in decima piazza per la penalizzazione ricevuta nel precedente gp. In pole position c'è Max Verstappen, che sfrutta il sacrificio del suo compagno di squadra Tsunoda, che in qualifica si limita a dare la scia all'olandese. Cosa che forse avrebbe potuto fare anche la Ferrari, sacrificando la qualifica di Hamilton. La McLaren si piazza in seconda posizione con Norris e in terza con Piastri. Russell e Antonelli su Mercedes partiranno quinto e sesto.