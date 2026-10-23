Morciano, al via “Intrecci d’Argento”: incontri gratuiti per il benessere, la memoria e la socializzazione

Alla Casa della Comunità Valconca un programma di attività aperte a tutti, tra ginnastica della memoria, esercizi sensoriali, difesa personale e camminate di gruppo

Prende il via alla Casa della Comunità Valconca di Morciano di Romagna “Intrecci d’Argento”, un programma di incontri gratuiti di gruppo sul benessere in età adulta e aperti a tutta la cittadinanza, pensato per offrire occasioni di socializzazione, movimento, incontro e cura di sé.

L’iniziativa nasce nell’ambito del percorso Community Lab e del lavoro del Board allargato della Casa della Comunità Valconca, che riunisce professionisti, istituzioni e realtà associative del territorio per costruire insieme opportunità di salute a partire dai bisogni e dalle risorse della comunità.

Il programma è realizzato in collaborazione con le associazioni Alzheimer Rimini, Parkinson in Rete e 360° Formazione Psicofisica Integrata e propone, da ottobre al prossimo maggio, incontri di ginnastica della memoria, ginnastica sensoriale e laboratori di difesa personale. A queste attività si aggiungono le camminate aperte a tutti, ogni venerdì nei mesi di ottobre e novembre e da marzo a giugno 2027, con partenza alle ore 8.30 dalla Casa della Comunità a Morciano di Romagna (via Arno 40).

Il prossimo appuntamento in calendario, martedì 27 ottobre dalle ore 14 alle 15.30, è appunto dedicato alla ginnastica sensoriale (a cura di associazione Parkinson in Rete).

Tutte le attività sono aperte a chiunque lo desideri, indipendentemente dall’età o dalla presenza di particolari bisogni di salute. L’intento è infatti quello di offrire non soltanto occasioni per mantenersi attivi e prendersi cura del proprio benessere fisico e cognitivo, ma anche opportunità per conoscersi, condividere esperienze e costruire nuove relazioni, perché stare insieme, sentirsi parte di una comunità e poter contare su una rete di relazioni sono dimensioni importanti della salute e della qualità della vita.

“Intrecci d’Argento” rappresenta un’ulteriore concreta opportunità per rendere la Casa della Comunità un luogo aperto di prossimità, relazione e partecipazione, dove le persone possano incontrarsi e partecipare e dove le competenze dei professionisti si intrecciano con le risorse delle associazioni e di coloro che vivono il territorio.

Tutte le attività sono gratuite e si svolgono negli spazi della Casa della Comunità Valconca di Morciano di Romagna, in via Arno 40, secondo il calendario riportato nella locandina.