Morciano, bilancio salvo ma la maggioranza traballa: il sindaco valuta le dimissioni

L’assestamento di bilancio passa senza alienazioni, ma l’uscita di quattro consiglieri mette in discussione la tenuta politica della maggioranza

Nel corso dell’ultima seduta del Consiglio comunale di Morciano di Romagna è stato approvato l’assestamento di bilancio. Il documento, riferisce l'amministrazione comunale morcianese, conferma la tenuta dei conti dell’ente in un contesto caratterizzato, negli ultimi mesi, da un incremento generalizzato dei costi per i servizi comunali, dalle manutenzioni alle spese energetiche, fino ai servizi alla persona.

Secondo quanto emerso in aula, il Comune è riuscito a mantenere l’equilibrio finanziario senza ricorrere ad alienazioni di beni pubblici, anche grazie a un rafforzamento delle attività di recupero dell’evasione fiscale, in particolare per quanto riguarda l'Imu. L’azione, avviata in modo strutturato, ha generato entrate aggiuntive considerate significative ai fini dell’assestamento.

Durante la seduta, il sindaco Giorgio Ciotti ha inoltre illustrato una comunicazione riguardante la situazione politica venutasi a creare nella maggioranza, dopo l’uscita di quattro consiglieri e la formazione di un nuovo gruppo consiliare. La frattura ha segnato la fine del patto elettorale che nel 2022 aveva dato origine alla lista “Morciano Civica”.

Secondo Ciotti, la scelta dei consiglieri non sarebbe motivata da divergenze amministrative o da contrasti sul programma di governo. La situazione, ha affermato il sindaco, ha compromesso la coesione interna e potrebbe incidere sulla stabilità istituzionale necessaria per portare avanti i progetti in corso, compresi quelli legati al Pnrr.

Alla luce del nuovo scenario, il sindaco ha reso noto di stare valutando l’ipotesi di rimettere il proprio mandato, prendendo atto del venir meno delle condizioni politiche iniziali. Prima di qualsiasi decisione definitiva, l’Amministrazione ha però dichiarato l’intenzione di garantire la messa in sicurezza del bilancio, anche grazie alla disponibilità manifestata dal gruppo “Pro Murcèn”.

Il completamento di questo passaggio è ritenuto necessario per assicurare la continuità dell’attività amministrativa e dei principali progetti in corso: il nuovo centro culturale polivalente “Umberto Boccioni”, la riqualificazione del Parco Urbano del Conca e del centro sociale “Mercurio”, il recupero del cimitero comunale, gli interventi di manutenzione su rete viaria e patrimonio pubblico e la preparazione della prossima edizione dell’Antica Fiera di San Gregorio.

Solo dopo la conclusione di tali adempimenti, ha precisato Ciotti, sarà valutata la possibilità di una remissione formale del mandato. L’Amministrazione ribadisce, in una nota, di aver operato fin qui nel rispetto del programma presentato ai cittadini.