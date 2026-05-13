Morciano, cambiano gli orari degli uffici del Comune e della biblioteca

La decisione del commissario Puzzo

Dal 15 maggio 2026 cambiano gli orari di apertura degli uffici comunali di Morciano di Romagna. La rimodulazione, spiegano dagli uffici del commissario straordinario del Comune, Giuseppe Puzzo, è pensata "per rendere i servizi più efficienti, migliorare l’organizzazione interna degli uffici e offrire ai cittadini modalità di accesso più funzionali e ordinate". Il Commissario Straordinario sottolinea come la riorganizzazione non rappresenti "un percorso di modernizzazione della macchina comunale".

Nel dettaglio, gli uffici Anagrafe e Stato Civile saranno aperti il lunedì, martedì, giovedì e venerdì dalle 9.30 alle 12.30, con apertura pomeridiana il giovedì dalle 15 alle 17, mentre resteranno chiusi al pubblico il mercoledì. Gli stessi orari saranno adottati anche dagli altri uffici comunali della sede principale. L’Ufficio Protocollo manterrà invece l’apertura anche il mercoledì mattina, sempre dalle 9.30 alle 12.30, oltre agli orari già previsti negli altri giorni feriali e al rientro del giovedì pomeriggio. La Biblioteca comunale continuerà con un’organizzazione dedicata: apertura il lunedì pomeriggio dalle 15.30 alle 19, martedì e giovedì sia al mattino dalle 9 alle 13 sia al pomeriggio dalle 15.30 alle 19, mentre mercoledì, venerdì e sabato sarà aperta dalle 9 alle 13. Per quanto riguarda l’Ufficio Urbanistica, il servizio opererà prevalentemente tramite appuntamento nelle giornate di martedì e giovedì dalle 10 alle 13.30, con possibilità di ulteriori appuntamenti per pratiche particolari o situazioni straordinarie.

“L’obiettivo è costruire un’organizzazione più efficiente e sostenibile, capace di rispondere meglio alle esigenze dei cittadini e allo stesso tempo di garantire agli uffici condizioni di lavoro adeguate a svolgere con efficacia le attività amministrative. La pubblica amministrazione sta cambiando rapidamente e anche i Comuni devono adattarsi a modelli organizzativi più moderni, in grado di coniugare accoglienza, efficienza e qualità del servizio", argomenta il commissario Puzzo.