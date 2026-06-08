Morciano di Romagna, riscossa una vincita SuperEnalotto da oltre 93mila euro

Un commerciante emiliano-romagnolo centra un 5: numeri sognati e scoperta della vincita tramite app

È stata presentata per l’incasso la vincita SuperEnalotto con punti 5 da 93.725,23€ conseguita durante il concorso n. 64 di martedì 21 aprile. La giocata vincente è stata convalidata a Morciano di Romagna presso il punto di vendita Sisal Tabaccheria in Via Ronci, 2.

Il protagonista della vincita SuperEnalotto da oltre 93.000€ - che ha scelto il nome di fantasia “Gabriele” - è un uomo nato e cresciuto in Emilia Romagna, commerciante di professione e che conduce una vita semplice fatta di lavoro e passioni legate prevalentemente ai viaggi e allo sport, oltre che essere un amante delle serie televisive.

Il giorno in cui il vincitore ha deciso di giocare “Era una giornata come tante”, racconta. “Ho giocato senza pensare a nulla di particolare”. Gabriele gioca occasionalmente, a volte da solo e altre insieme agli amici, senza particolari rituali o abitudini. “Non ho numeri “del cuore” - precisa. Qualche volta mi faccio ispirare da combinazioni casuali, a seconda della giornata. Questa volta erano numeri che avevo sognato”.

La scoperta della vincita è avvenuta attraverso l’app, mentre si trovava a casa, dopo cena.

“All’inizio pensavo di aver centrato solo quattro numeri”, racconta. “Poi ho riguardato meglio e ho capito che i numeri erano 5 e la vincita era molto elevata. Ci ho messo qualche minuto a realizzare davvero!”.

L’emozione è stata immediata. La prima persona con cui ha condiviso la notizia è stata la moglie. “Ero molto emozionato”, confida. “Volevamo festeggiare aprendo una bottiglia di spumante, ma dalla tensione e dalla felicità ce ne siamo completamente dimenticati. I nostri sguardi e pensieri erano già rivolti ai progetti lasciati in sospeso e al senso di pace che stavamo vivendo”.

Nonostante l’irruente gioia del momento, Gabriele ha scelto di mantenere grande riservatezza e di aspettare qualche settimana prima di presentarsi per la riscossione della vincita, soprattutto per motivi pratici legati al lavoro.

“In quei giorni di attesa controllavo continuamente che la ricevuta fosse ancora nel cassetto dove l’avevo nascosta”, spiega. “Ogni mattina andavo a vedere se era tutto a posto”.

Tra i primi progetti legati alla vincita ci sono soprattutto i viaggi, da sempre una delle grandi passioni di Gabriele. Il sogno dichiarato è quello di fare il giro del mondo insieme alla moglie. Il vincitore destinerà una parte della somma anche ad attività benefiche, pur mantenendo un approccio equilibrato e prudente nella gestione del denaro.

“Ora voglio prendermi il tempo per fare le cose con calma”, conclude. “La cosa più bella è poter pensare al futuro con maggiore serenità”.