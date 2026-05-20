Morciano di Tutti: oltre 160 persone alla serata organizzata alla terrazza Ghigi

Il candidato sindaco Autunno: “Grazie ai morcianesi per il sostegno dimostrato"

Oltre 160 persone hanno partecipato ieri, martedì 19 maggio, alla serata della terrazza Ghigi organizzata dalla lista civica Morciano di Tutti. Un altro incontro fatto di condivisione e ascolto in cui il candidato sindaco Pierluigi Autunno e i candidati consiglieri, hanno toccato diverse tematiche, ma soprattutto si è discusso su quello che serve per rilanciare Morciano.

“Sono contento, perché la città sta rispondendo bene. Vedere così tanta gente mi fa capire che siamo sulla buona strada – esordisce il candidato Autunno -. Noi siamo una lista che è partita dal basso, dalle associazioni di volontariato. Governare per noi significa partecipazione. In questa campagna elettorale, dall’altra parte, sono arrivate continue accuse ingiustificate su tutto, la principale riguarda la pedonalizzazione del centro, cosa che non abbiamo mai detto di volere. Noi siamo una lista del fare, noi parliamo sempre di noi e non puntiamo il dito contro gli altri. Non è questo il nostro modo di agire. Trasparenza, Persone e Futuro è il nostro mantra, perché vogliamo che Morciano torni a essere il centro della Valconca” - conclude Autunno.

Tra gli argomenti trattati anche il sociale, la sanità e lo sport.

"Vogliamo realizzare una carta dei servizi chiara e aggiornata, disponibile anche in formato cartaceo. Rafforzamento del collegamento tra medici di base, sportello sociale e servizi comunali. Avvio del percorso formale per migliorare l'assistenza sanitaria urgente sul territorio, a partire dalla reintroduzione dell'automedica. Creazione di un Patto sociale tra Comune, Ausl e Terzo Settore per coordinare meglio gli interventi”, spiega il candidato sindaco.

In tema sport: “Vogliamo controllare lo stato degli impianti sportivi, delle manutenzioni e degli utilizzi, così da pianificare le priorità. Migliorare la collaborazione tra le società, favorendo spazi condivisi e programmazione comune e favorire progetti trasversali per incentivare giornate di sport all'aperto. E, cosa più importante, vogliamo istituire una consulta dello sport che metta attorno allo stesso tavolo società sportive, scuola e Comune”.