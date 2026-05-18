“Morciano di Tutti”: urbanistica e commercio al centro della proposta per il futuro della città

La lista civica chiede più coinvolgimento su PUG e cittadinanza e punta su commercio, rigenerazione urbana e identità territoriale

“Morciano deve cambiare marcia al più presto, altrimenti il rischio è quello di una “stagnazione” sotto tutti i punti di vista. Morciano deve ritornare ad essere il centro della Valconca” – spiega la lista civica Morciano di Tutti -.La città è chiamata ad affrontare una fase importante della propria pianificazione urbanistica, legata alla definizione del nuovo PUG (Piano Urbanistico Generale), in attuazione della legge regionale del 2017”.

Piano Urbanistico Generale e Commercio al centro. Le dichiarazioni di Morciano di Tutti

“Il PUG rappresenta una scelta strategica: non solo uno strumento di pianificazione, ma una risorsa fondamentale per disegnare e definire la Morciano dei prossimi decenni”.

“Ad oggi il principale strumento di pianificazione comunale è in fase di elaborazione. Una elaborazione che non ha visto nessun coinvolgimento della cittadinanza, delle forze politiche e sociali e neanche del tessuto economico locale. Abbiamo chiesto più volte informazioni a riguardo e “stranamente” a parlarne è soprattutto la lista avversaria. È quindi indispensabile che la prossima Amministrazione comunale apra un vero e proprio confronto con la cittadinanza su quanto finora è stato elaborato”.

“Ci impegneremo a proseguire con la stesura del PUG attraverso la riqualificazione della città a partire dal patrimonio storico e del commercio, anche quello di vicinato, che per Morciano è vita, passando per il recupero e rigenerazione di spazi ed edifici poco utilizzati che, in questo momento, è sopravvivenza. Infine, una maggiore attenzione al verde pubblico e all’ambiente attraverso l’introduzione di una rete ecologica che guardi alle fonti di energia rinnovabili e alla mobilità dolce per quello che concerne la viabilità”.

Morciano deve diventare un brand

“Morciano deve trasformarsi in un vero e proprio brand per una comunicazione coordinata di eventi e servizi. “San Gregorio tutto l'anno”: la fiera più rappresentativa della città deve diventare metodo e visione per la promozione di un calendario diffuso 365 giorni l’anno. Una cabina di regia stabile che coinvolga ambulanti, commercianti, artigiani e Amministrazione”.

"A Morciano c'è tutto" ed è per questo motivo che vogliamo creare un portale unico che raccolga iniziative, servizi e promozioni e una carta fedeltà di paese, collegata agli eventi”.

“Ma per fare questo servono risorse ed è qui che entra in gioco la partecipazione ai bandi, con un supporto comunale più attivo nella ricerca di fondi, e una coprogrammazione aperta a tutte le categorie con cui pianificare le iniziative principali”.

Morciano: non solo una città che funziona…

“Il nostro obiettivo è quello di rilanciare Morciano non solo come “città che funziona” ma anche come “comunità”, attraverso la valorizzazione delle sue piccole e grandi peculiarità”.

Morciano di Tutti dà appuntamento a domani, martedì 19 maggio, con l'Aperi-Tutti e dj set alla Terrazza Ghigi, a partire dalle 19.