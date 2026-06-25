Morciano, gli eventi dell'estate: a luglio apre l'appuntamento dedicato alle supercar

L'estate si concluderà con la Festa della Birra, in programma venerdì 4 settembre

Un’estate capace di coinvolgere tutte le generazioni. È questo lo spirito di “Restate a Morciano 2026”, il calendario di eventi promosso dall’Amministrazione Comunale di Morciano di Romagna in collaborazione con la Pro Loco, che accompagnerà cittadini e visitatori dal 4 luglio fino al 29 agosto con un programma ricco di appuntamenti dedicati alla cultura, alla musica, all’enogastronomia, allo sport e all’intrattenimento.

L’obiettivo è quello di valorizzare gli spazi pubblici del paese, sostenere le attività commerciali e offrire occasioni di aggregazione in grado di coinvolgere famiglie, giovani, bambini e anziani, creando un’estate vivace e partecipata nel cuore della Valconca.

Ad aprire ufficialmente il cartellone sarà, sabato 4 luglio in Piazza del Popolo, il Summer Elegance Show 2026, terza edizione del concorso di eleganza dedicato alle auto storiche e alle supercar. Un appuntamento che negli anni ha saputo richiamare appassionati e curiosi provenienti da tutto il territorio, offrendo l’occasione di ammirare veicoli esclusivi e autentici gioielli della storia dell’automobilismo.

La sera successiva, domenica 5 luglio, la suggestiva Terrazza Ghigi ospiterà “Notte di Note – melodie d’estate”, un concerto del Coro Città di Morciano che accompagnerà il pubblico in un viaggio musicale all’insegna delle emozioni e delle più belle armonie estive.

Luglio entrerà poi nel vivo con il primo appuntamento di “4 Vie – Street Fest”, in programma mercoledì 8 luglio nelle vie Roma, Fratti, Colombari e Bucci. Le strade del centro si trasformeranno in un grande villaggio all’aperto con Car Boot Sale, Kids Market, street food, esposizioni di artigianato, Dj set, giochi e animazioni dedicate ai più piccoli.

Un format che tornerà anche il 29 luglio, confermandosi come uno degli eventi più attesi dell’estate morcianese.

Mercoledì 15 luglio Piazza del Popolo farà da cornice al raffinato Diner in Bienc, una cena sotto le stelle all’insegna dell’eleganza e della convivialità, dove il bianco sarà il filo conduttore di una serata pensata per vivere il centro storico in un’atmosfera speciale.

Spazio anche alla cultura con il ciclo “L’Ora del Racconto – aperitivi con l’autore”, che porterà nel Cortile Mariotti della Biblioteca Comunale alcuni protagonisti del panorama letterario. Il 17 luglio sarà ospite Clara Piacentini con il libro Bianca come l’Africa; il 23 luglio sarà la volta di Carla Bonvicini e della sua opera Un caffè alla volta; il 30 luglio arriverà Raffaella Crociati con Tutto il cielo nella terra. Gli insegnamenti di un albero maestro; mentre il 6 agosto sarà protagonista Maria Giulia Fani con Quaderno Celeste. Incontri pensati per favorire il dialogo tra autori e lettori in un contesto informale e accogliente.

Sabato 18 luglio Piazza del Popolo ospiterà invece il Talk Show Salute e Benessere, un momento di confronto e approfondimento dedicato ai temi della prevenzione, della qualità della vita e del benessere personale, con l’obiettivo di offrire informazioni utili e risposte concrete ai cittadini.

Il 22 luglio sarà il momento di Morciano Summer Vibes, una serata dedicata alla musica dal vivo e allo street food. Gli stand gastronomici apriranno alle 19 mentre alle 21.30 saliranno sul palco i Birri Medi, protagonisti di un concerto pensato per animare il centro e coinvolgere il pubblico in una grande festa a ingresso libero.

Il mese di agosto si aprirà con la 6ª Coppa Città di Morciano, in programma sabato 1 agosto in Piazza del Popolo. L’evento vedrà la partecipazione di equipaggi impegnati in prove di abilità valide per il Trofeo della Romagna, richiamando appassionati di motori e pubblico da tutta la regione.

Grande attenzione sarà dedicata anche alla valorizzazione della memoria e dei legami tra generazioni. Venerdì 7 agosto Piazza Risorgimento ospiterà infatti “Ottanta voglia di festeggiare”, una serata speciale con cui Morciano renderà omaggio ai propri cittadini over 80 attraverso una cena e un momento di condivisione pensato per celebrare le storie e le persone che hanno contribuito alla crescita della comunità.

L’8 e il 9 agosto tornerà uno degli appuntamenti gastronomici più amati dell’estate: la Sagra degli Spaghetti. Piazza Risorgimento si animerà con gli stand gastronomici e con due serate di musica dal vivo. Sabato sarà protagonista la Revolution Live Band, mentre domenica il pubblico potrà divertirsi con la musica di DJ Luigi del Bianco.

Tra gli appuntamenti di maggiore richiamo spicca la Notte Bianca al Parco del Conca, prevista per mercoledì 12 agosto. L’area verde si trasformerà in uno spazio dedicato alla convivialità e all’intrattenimento, con una cena a lume di candela sulle balle di paglia, street food, gonfiabili, musica e attività per tutte le età. Nel corso della serata andrà in scena lo spettacolo Casinò Royale, seguito dal concerto dei Tasso 0.5, in programma dalle 21.30.

Il giorno di Ferragosto, sabato 15 agosto, la Terrazza Ghigi ospiterà Valconca in Scena, spettacolo teatrale promosso dall’Unione della Valconca, offrendo al pubblico un’occasione per trascorrere una serata all’insegna della cultura e delle arti performative.

Sempre grazie alla collaborazione con l’Unione della Valconca, venerdì 28 agosto il Cortile Mariotti accoglierà il Concerto Gypsy Jazz del Myo Pompe Pulse Quartet, una proposta musicale di qualità che porterà a Morciano le suggestioni e le atmosfere del jazz manouche.

A chiudere il calendario estivo sarà, sabato 29 agosto, la Festa dello Sport, ospitata tra gli impianti sportivi e il Parco del Conca. La manifestazione coinvolgerà le associazioni sportive del territorio in una giornata dedicata alla promozione dell’attività fisica, con dimostrazioni, prove aperte e momenti di incontro rivolti a bambini, ragazzi e famiglie.

L'estate si concluderà con la Festa della Birra, in programma venerdì 4 settembre allo stadio comunale "Carlo Brigo".

L'iniziativa, organizzata in collaborazione con Asd Morciano Calcio e Asd Nuova Sam, prenderà il via dalle 18.30 e offrirà l'occasione di trascorrere qualche ora in compagnia tra buon cibo, birra e intrattenimento.

Ad animare la serata sarà la Revolution Live Band, protagonista di un concerto dal vivo pensato per coinvolgere il pubblico con un repertorio tutto da cantare e ballare.