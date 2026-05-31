Morciano, i 50enni si radunano per festeggiare: "Cresciuti insieme tra scuola, sport e amicizie"

La festa dell'annata 1976 al ristorante Il casolare di San Clemente

Morciano di Romagna e la Valconca hanno celebrato un traguardo speciale: i 50 anni per la classe 1976. Si sono radunati in cinquanta, al ristorante Il casolare di San Clemente, persone cresciute tra Morciano e i comuni limitrofi della Valconca, accomunati dalla frequentazione delle scuole a Morciano. "È stata una vera e propria rimpatriata - spiegano i presenti - che ha riportato indietro nel tempo amici ed ex compagni di scuola, alcuni dei quali non si incontravano da decenni". A ricordo della serata è stata naturalmente fatta un foto ricordo. "L'annata 1976 - raccontano i presenti - rappresenta una generazione numerosa e significativa. In quegli anni l'Italia viveva ancora gli effetti del boom delle nascite che aveva caratterizzato il dopoguerra e gli anni Sessanta e Settanta, con numeri molto più elevati rispetto a quelli registrati oggi. Anche Morciano di Romagna seguì quel trend demografico nazionale, registrando una presenza particolarmente consistente di nuovi nati, molti dei quali sono cresciuti insieme tra scuole, sport, amicizie e vita di paese".

L'iniziativa, evidenziano infine, "ha dimostrato come, a distanza di mezzo secolo, il senso di appartenenza a una comunità e a una generazione possa ancora essere un forte elemento di aggregazione. Una serata semplice ma intensa, vissuta tra emozione, allegria e la consapevolezza che certi rapporti, nonostante gli anni trascorsi, riescono sempre a ritrovare la loro naturale sintonia. Una festa riuscita, capace di unire passato e presente, celebrando non solo un compleanno importante, ma anche una storia collettiva fatta di amicizie, ricordi condivisi e radici comuni nella Valconca".