Morciano, il sindaco Agostini visita i cantieri: sopralluoghi su scuola e centro “Boccioni”

Prima ricognizione per il neo sindaco nei principali interventi in corso: confermato il cronoprogramma del centro culturale e verifiche su scuole e lavori in corso

È partita con una visita ai principali cantieri la prima ricognizione sul campo del neo sindaco di Morciano di Romagna, Andrea Agostini. Accompagnato dai tecnici di Anthea, il primo cittadino ha effettuato una serie di sopralluoghi per verificare direttamente lo stato di avanzamento degli interventi già programmati dall’amministrazione comunale.



Focus anzitutto sul nuovo centro culturale polivalente “Boccioni”, dove è stato confermato il cronoprogramma dei lavori: l’ultimazione dell’intervento è prevista entro il mese di ottobre, con la successiva consegna dell’immobile al Comune entro la fine dell’anno.



Esito positivo anche per la visita alla scuola primaria “Lunedei”, dove il nuovo spazio realizzato risulta ormai completato. La struttura sarà utilizzata già nelle prossime settimane per ospitare le attività dei centri estivi.



Proseguono, nel frattempo, i lavori alla scuola dell’infanzia “Mariotti”. Durante il sopralluogo è stato fatto il punto sullo stato di avanzamento, ribadendo la necessità di rispettare il calendario previsto affinché l’edificio sia pienamente disponibile in vista dell’avvio del prossimo anno scolastico.



L'amministrazione comunale, in costante contatto con Anthea, società alla quale è stata affidata la gestione dell'immobile per i prossimi dieci anni, ha rimarcato l’importanza di completare l'intervento entro la fine del mese di agosto, così da garantire alle famiglie, agli insegnanti e ai bambini il regolare svolgimento delle attività scolastiche all'interno di spazi pienamente ultimati e pronti ad accogliere la comunità educativa.