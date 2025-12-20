Morciano: una mattinata a cavallo in solidarietà con l'oncologia pediatrica

I genitori che lo desidereranno potranno contribuire all’iniziativa con una libera donazione, che sarà interamente devoluta in beneficenza

Domenica 21 dicembre, a partire dalle ore 10.00, nella piazza di Morciano, con il patrocinio del Comune di Morciano di Romagna, l’Associazione Nazionale Giacche Verdi – Sezione di Morciano organizza una raccolta fondi solidale a favore del reparto di oncologia pediatrica rivolta alla cittadinanza.

La manifestazione prevede la presenza di un punto informativo, di un mezzo di servizio e la realizzazione dell’attrazione principale denominata “Il Battesimo della Sella”, che vedrà la partecipazione di tre cavalli della Squadra a Cavallo delle Guardie Zoofile.

L’iniziativa offrirà ai più piccoli un’esperienza unica ed educativa, permettendo loro di vivere, per un giorno, l’emozione di sentirsi piccole Guardie Zoofile a cavallo.

Nel corso della mattinata i bambini potranno:

Salire in sella ai cavalli delle Giacche Verdi;

Indossare il cappello delle Guardie Zoofile e scattare una foto ricordo;

Ricevere un attestato personalizzato con il proprio nome e quello del cavallo montato.

I genitori che lo desidereranno potranno contribuire all’iniziativa con una libera donazione, che sarà interamente devoluta in beneficenza.

Attraverso questa iniziativa solidale, l’Associazione intende offrire un aiuto concreto a chi si trova in difficoltà e, al contempo, promuovere tra i più giovani i valori di coraggio, dedizione e rispetto per gli animali e per l’ambiente, principi che da sempre contraddistinguono l’operato delle Guardie Zoofile.