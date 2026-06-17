Morì in incidente sul lavoro: grazie alle offerte raccolte in sua memoria, donazione all'ospedale di Rimini

Da parte dell'associazione Qualcosa di Grande per i Piccoli

Un importante gesto di solidarietà a favore dei piccoli pazienti della Pediatria dell’Ospedale Infermi di Rimini. La settimana scorsa l’associazione Qualcosa di Grande per i Piccoli, che da anni si adopera per regalare un sorriso ai bimbi in difficoltà di salute o economica, ha donato al reparto 10 aerosol, 2 bilance pesa-neonati digitali con carrello e 6 bilance pesa-persone digitali.

La donazione è stata resa possibile grazie alle offerte raccolte in memoria di Francesco Boattini, per tutti “Checco”, 43enne morto in un tragico incidente sul lavoro, trasformando il ricordo e l’affetto dei familiari e degli amici in un contributo concreto a sostegno dell’attività assistenziale rivolta ai bambini e alle loro famiglie.

Alla cerimonia di consegna, svoltasi presso il reparto di Pediatria, erano presenti la moglie Lisa Bagnoli, la figlia Anita, i genitori Marcello Boattini ed Edith Abbondanza, insieme ad alcuni rappresentanti dell’associazione “Qualcosa di Grande per i Piccoli”.

Le attrezzature donate saranno messe a disposizione del personale sanitario e contribuiranno a migliorare ulteriormente la qualità dell’assistenza e delle cure erogate ai pazienti pediatrici.

Il direttore della Pediatria, dottor Gianluca Vergine, e la coordinatrice infermieristica Anna D’Elia hanno accolto i donatori esprimendo, anche a nome dell’Azienda e di tutti i professionisti che lavorano in questo reparto, un sentito ringraziamento a loro e all’associazione per la sensibilità dimostrata: "Questa donazione rappresenta un aiuto prezioso per il nostro reparto e testimonia come la generosità della comunità possa tradursi in un beneficio concreto per i bambini e per il lavoro quotidiano degli operatori sanitari. A tutti coloro che hanno contribuito va la nostra più sincera gratitudine".