Morrone annuncia: "83 poliziotti in più in Romagna, 21 a Rimini"

Il deputato della Lega: "Obiettivo rafforzare controllo e sicurezza del territorio"

Più uomini e donne in divisa in Romagna: sono in arrivo 83 unità totali, previste dal piano di assegnazione del Viminale per i territori di Ravenna (16), Forlì-Cesena (46) e Rimini (21). Lo comunica il deputato Jacopo Morrone, segretario della Lega Romagna. "Obiettivo - precisa - rafforzare il controllo e la sicurezza del territorio, incrementando il personale e rafforzando i presidi locali, dando anche risposte ai sindacati di categoria".

Si tratta, osserva il parlamentare del Carroccio, "del piano di incrementi e assegnazioni relativo al 231/o corso allievi agenti e al 19/o corso vice ispettori. Un intervento significativo che dimostra il determinante cambio di passo del ministero dell'Interno e in particolare del sottosegretario Nicola Molteni per incrementare le assunzioni bloccate negli anni precedenti dalle politiche di spending review. È così che si conferma come la sicurezza sia sempre al primo posto nell'azione politica della Lega", conclude Morrone.