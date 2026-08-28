Morrone attacca Bonaccini: «Trasformismo e parole offensive, ora è intrappolato»

Il deputato della Lega critica duramente l’europarlamentare Pd dopo le dichiarazioni sul livello di istruzione degli elettori del centrodestra

Il deputato della Lega Jacopo Morrone interviene duramente sul caso che coinvolge Stefano Bonaccini, europarlamentare del Partito Democratico ed ex presidente della Regione Emilia-Romagna, contestando le recenti dichiarazioni dell’esponente dem sul profilo degli elettori del centrodestra. Secondo Morrone, Bonaccini sarebbe finito «nelle sabbie mobili che lui stesso ha creato» dopo aver sostenuto che gli italiani che votano per il centrodestra avrebbero studiato poco. Un’affermazione che, nella lettura del deputato leghista, avrebbe provocato una reazione immediata e trasversale, alimentando forti critiche nei confronti dell’europarlamentare. «La storia inizia con Bonaccini che scivola malamente sostenendo in modo chiaro e inequivocabile che gli italiani che votano il centrodestra hanno studiato poco», afferma Morrone. Per il parlamentare, il ragionamento espresso dall’ex governatore avrebbe finito per associare il voto al centrodestra a un basso livello di istruzione, suscitando la protesta non soltanto delle forze politiche interessate, ma anche di numerosi cittadini. Morrone definisce inoltre la posizione espressa da Bonaccini come frutto di una presunta «supponenza» e parla di «razzismo cultural/antropologico» riferendosi, più in generale, a quello che considera un atteggiamento diffuso in alcuni settori del Pd. Nella sua nota, il deputato della Lega critica anche il modo in cui Bonaccini avrebbe successivamente cercato di gestire le polemiche. A suo giudizio, l’intervista televisiva rilasciata dall’europarlamentare, anziché ridimensionare la vicenda, avrebbe ulteriormente aggravato la situazione. «Cercando di contenere il danno ha, se possibile, aggravato la sua posizione in un’intervista televisiva dove ha usato tutti gli stratagemmi retorici per sviare il focus del dibattito e passare da vittima», sostiene Morrone. Il parlamentare leghista conclude collegando la vicenda a una più ampia critica nei confronti del Partito Democratico e delle sue modalità di comunicazione politica. «Un metodo tipico del Pd che tuttavia non servirà a sbianchettare l’ennesima figuraccia politica di Bonaccini», afferma. Le parole di Morrone si inseriscono così nel confronto politico seguito alle dichiarazioni di Bonaccini, trasformando la polemica sul voto e sul livello di istruzione degli elettori in un nuovo terreno di scontro tra Lega e Pd.