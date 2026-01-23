Morrone: "Pd contro provvedimenti nostri su sicurezza e immigrazione, poi chiede rinforzi di Polizia"

Il deputato della Lega: "Il Pd smetti di boicottare ogni provvedimento assunto dal Governo"

“Sono in attesa di ricevere la lettera che il sindaco Jamil Sadegholvaad, a mezzo stampa, ha dichiarato di avermi inviato. Il cambio di passo in tema di sicurezza che chiede il primo cittadino di Rimini è all’ordine del giorno del Governo che da tre anni lavora alacremente in questo senso. Vedremo quale concreto apporto e supporto daranno il Pd e i suoi alleati, senza travisare il problema". Così il deputato della Lega Jacopo Morrone risponde al sindaco di Rimini, nella querelle scoppiata sul tema sicurezza.

"Nei fatti la sinistra ci accusa tuttora di voler militarizzare le città e di blindarle con politiche securitarie e repressive e ha contestato i decreti sicurezza, paventando uno Stato di Polizia e cianciando contro un governo autoritario. Questo lo ricordo anche al deputato piddino Andrea Gnassi che non mi sembra si sia discostato dalle critiche scomposte dei colleghi di sinistra nonostante lui stesso abbia tanta responsabilità sullo stato di insicurezza che si vive a Rimini", attacca Morrone, che parla di "giochino del Pd": "da un lato si contestano e si bocciano i provvedimenti per contrastare la delinquenza italiana e straniera e, dall’altro, di pretendono a gran voce più Forze dell’Ordine che, come è noto, non si inventano dall’oggi al domani".

Morrone torna sul tema dei numeri degli organici delle forze dell'ordine: "In tre anni, il Governo di centrodestra ha assunto migliaia di agenti, altri 30mila sono in arrivo. Stiamo coprendo i buchi del passato, causati dai blocchi del turn over decisi dai governi Pd dal 2015 in poi, e sarebbe bene che Gnassi e compagni ricordassero che il minimo storico di assunzioni fu nel 2020 con il Governo giallo/rosso di Giuseppe Conte presidente del Consiglio e Roberto Gualtieri ministro dell’economia. Si dice siano stati assunte solo 3.854 unità. Noi della Lega abbiamo sempre evidenziato che la sicurezza dovrebbe essere un tema non divisivo. Al contrario, siamo stati pesantemente attaccati da una sinistra che scambiava i timori delle comunità per percezione e ci accusava di alimentare la paura. Oggi il Pd si accorge che avevamo ragione ma non riesce ad uscire dagli schemi lassisti, buonisti, immigrazionisti dentro cui si è avviluppato".

Infine l'ultima replica al sindaco di Rimini: "Sadegholvaad chiede uno spirito collaborativo e bipartisan? Si può fare, ma solo se il Pd in tutte le sue articolazioni cesserà di smantellare e boicottare ogni provvedimento assunto dal Governo in tema di sicurezza e immigrazione e i sindaci incominceranno a esercitare le loro prerogative in tema di sicurezza urbana e lotta al degrado”.