Morte chitarrista dei Kiss: la causa una caduta accidentale

La causa della morte di Ace Frehley: un trauma cranico contusivo

È stato un tragico incidente domestico a porre fine alla vita di Ace Frehley, leggendario chitarrista e membro fondatore dei Kiss, scomparso il 16 ottobre all’età di 74 anni. Secondo il rapporto dell’ufficio medico legale della contea di Morris, ottenuto da Fox News Digital, la causa della morte sarebbe un trauma cranico contusivo provocato da una caduta accidentale. Un destino crudele per una delle icone del rock mondiale, la cui energia sul palco e il carattere ribelle avevano contribuito a definire l’immagine dei Kiss negli anni Settanta. Solo pochi giorni prima della tragedia, all’inizio di ottobre, Frehley aveva condiviso con i fan un messaggio sui social in cui parlava di una “lieve caduta in studio”, spiegando che l’incidente lo aveva costretto ad annullare alcuni concerti previsti negli Stati Uniti. Nessuno, allora, avrebbe potuto immaginare la gravità delle conseguenze di quel colpo apparentemente innocuo..