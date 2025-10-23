Morto a 25 anni, avviata raccolta fondi: "La salma torni in Pakistan, aiutateci"

La coop Cento Fiori ha aperto una raccolta fondi per coprire le spese di rimpatrio della salma

Mercoledì 15 ottobre è scomparso a soli 25 anni Muhammad Ali Yousaf, cittadino pakistano ospite della Cooperativa Sociale Cento Fiori di Rimini dal novembre 2024.

Ne dà notizia, qualche giorno dopo, la stessa cooperativa: "Ali aveva attraversato confini, paure e silenzi, portando nel cuore la forza di chi sogna un futuro migliore. Il destino ha voluto che la sua strada si interrompesse troppo presto a causa di una malattia che non gli ha lasciato il tempo di realizzare i suoi sogni. Ma in questi pochi mesi, Ali ha saputo lasciare un segno profondo in chi lo ha conosciuto: nella sua dignità silenziosa, nella sua gentilezza discreta, nel suo sguardo carico di umanità e di gratitudine. La sua vita, breve ma intensa, ci richiama al valore dell’accoglienza, della solidarietà e del rispetto per ogni persona che cerca rifugio e speranza. Nessuno dovrebbe sentirsi straniero quando trova mani tese e cuori aperti. Ad Ali va oggi il nostro saluto riconoscente e commosso. Il suo passaggio tra noi resterà memoria viva di fraternità e di umanità condivisa".

La cooperativa intende ora realizzare le ultime volontà di Ali: essere seppellito in Pakistan, vicino alla famiglia. Ma le operazioni di rimpatrio della salma hanno costi notevoli. Per questo la Cento Fiori ha avviato una raccolta fondi (Iban IT75 Y030 6909 6061 0000 0413 260, causale: Erogazione liberale per Ali).