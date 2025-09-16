Morto Robert Redford, gigante di Hollywood. Aveva 89 anni

Redford ha segnato intere generazioni di spettatori con ruoli entrati nella storia del cinema

È morto Robert Redford, icona del cinema americano e mondiale. L’attore e regista aveva 89 anni ed era malato da tempo. A dare la notizia è stato il New York Times.

Volto magnetico e interprete raffinato, Redford ha segnato intere generazioni di spettatori con ruoli entrati nella storia del cinema: da A piedi nudi nel parco (1967) a Butch Cassidy (1969), da I tre giorni del Condor (1975) a Tutti gli uomini del presidente (1976), fino al grande successo di La mia Africa (1985).

Non solo attore: nel 1982 vinse il premio Oscar come miglior regista per Gente comune, confermando un talento dietro la macchina da presa pari a quello davanti allo schermo. La sua carriera fu costellata di riconoscimenti, ma anche di un impegno costante a favore di un cinema indipendente e di qualità. Nel 1981 fondò il Sundance Institute, per finanziare nuove promesse del cinema. A esso è collegato il Sundance Festival, cha ha lanciato registi come Quentin Tarantino e Steven Soderbergh.

Il suo percorso artistico si intreccia con la stagione d’oro della “New Hollywood”: il decennio dei ’70, quando giovani attori e registi come Al Pacino, Robert De Niro, Dustin Hoffman, Martin Scorsese, Francis Ford Coppola e Steven Spielberg ridisegnarono i confini della settima arte. In quel contesto, Redford seppe incarnare il fascino classico del divo americano, ma con una profondità e una modernità nuove.