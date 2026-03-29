Moto 2, Agius su trono: successo dedicato a Lunadei

Il pilota ha avuto la meglio dopo una gara caotica caratterizzata da una maxi caduta. vittoria dal forte valore umano oltre che sportivo

Ad Austin, in Moto2 gara caotica. Subito bandiera rossa per la maxi caduta causata da Ferrandez che ha coinvolto 7 piloti, tra cui Piqueras, che ha avuto la peggio: frattura al femore sinistro per lo spagnolo. Si riparte con una nuova corsa di 10 giri: vince l'australiano Agius, secondo Vietti, ora 4° nel Mondiale a 7 punti e mezzo dal nuovo leader Gonzalez. Sul podio anche Guevara. Arbolino chiude 10°, Foggia 19°.

Al termine della gara, Agius ha dedicato il successo al suo meccanico, il riminese Roberto Lunadei, recentemente scomparso: una vittoria dal forte valore umano oltre che sportivo