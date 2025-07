Moto, CIV a Misano: per il 'Pasolini' impegno e soddisfazione

Grande sforzo del motoclub riminese per supportare la Fmi nell’organizzazione della quarta tappa: appuntamento nobilitato dalla Racing Night

Grande sforzo del motoclub “Renzo Pasolini” di Rimini per supportare la Fmi nell’organizzazione della quarta tappa del campionato italiano di velocità nel Misano World Circuit nello scorso fine settimana. Si trattava dell’appuntamento nobilitato dalla Racing Night, ma il diluvio che si è abbattuto sul tracciato sabato sera ha menomato la festa, portando gli organizzatori a rinviare gara 1 di Superbike e Supersport Nex Generation al giorno successivo.





"E’ un fine settimana che ci ha impegnato in parecchie sfide – spiega Sergio Rastelli, presidente del “Pasolini” - con un totale di 14 soci coinvolti nel supporto all’organizzazione. Purtroppo il diluvio non ha solo fatto saltare la Racing Night, ma anche il motoincontro che avevamo organizzato proprio per sabato sera. E’ andato bene, invece, lo stand che abbiamo gestito insieme al “Gruppo Pasisti”, possessori della mitica Ducati Paso, ammiratissime. Le gare sono state entusiasmanti, anche se domenica è stato davvero impegnativo, con un programma pienissimo di partenze, viste le due gare da recuperare".

E che gare! La Superbike è diventata la regina del civ, con la grande doppietta di un Alessandro Delbianco esploso, le difficoltà del dominatore per anni della categoria, Michele Pirro e due guerrieri del calibro di Gabriele Giannini, in gara 2, e Lorenzo Baldassarri, in gara 1 (addirittura con una Panigale V4 Production Bike, da lui dominata, preparata dal Cecchini Racing di San ClementeC) a dare spettacolo. Bella anche la Supersport Ng con Andrea Mantovani in versione cannibale, Luca Ottaviani che si è ripreso la vetta della classifica con due 2° di grinta, Xavier Artigas che non molla un centimetro, e un Mattia Rato, giovane, che si affaccia fra i grandi. In Moto3 Marcos Ruda ha dominato, in Sport Bike sfida fra Mattia Sorrenti e Bruno Ieraci, finita 1-1, ed in PreMoto3 con Aguilar Carballo e Galiuto che si son presi le vittorie, ma un Lorenzo Pritelli di Cattolica che con due secondi posti ha fatto il vuoto alle sue spalle in vetta alla classifica. Belle gare anche nell’Europeo femminile con Rosa Jimenez Vargas e Patricja Sowa in vetta e nell’italiano con Martina Guarino, oltre ai trofei Honda, Yamaha, Ducati V4 Elite e Aprilia.

Si sono ben comportati anche i piloti del motoclub riminese: Matteo Morri (Ducati Grandi) e Alessandro Arcangelli (Yamaha Gas) nella Production Bike, oltre a Michele Nappi nella Sport Bike e Ruben Negosanti nella R7Cup.

Insomma un impegno del “Pasolini” che ha dato la soddisfazione di contribuire ad un grande spettacolo e nel prossimo fine settimana si replica: sempre nel Mwc “Marco Simoncelli”, ma questa volta con la Coppa Italia.