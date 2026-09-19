Moto, CIV: Bernardi (Superbike) e Antonelli (Supersport) vincono a Cremona

Savino (Moto4), Bianchi (Sportbike) e Perez Selfa (Moto3) gli altri vincitori di gara1 del round Pata

Superbike - Il sapore della rivalsa. La prima gara del Dunlop CIV al Cremona Circuit, quella della classe regina, ha visto la vittoria di Luca Bernardi su Aprilia. Una bella storia la sua. Ritrovatosi senza sella, Luca ad inizio anno ha messo insieme un team privato. Costretto a saltare i primi due round per un infortunio nei test, è tornato a Imola con la voglia di risalire nelle posizioni di vertice. Cosa che gli è riuscita qui a Cremona, coronando il tutto con la firma sul best lap: 1'31.612. Alle sua spalle, seconda posizione per il campione in carica, Alessandro Delbianco (Yamaha DMR Racing), distante 3 secondi dal primo.

Terza posizione per la Honda Scuderia Improve di Gabriele Giannini, con un distacco di 5 secondi da Bernardi. Quarta posizione per Michele Pirro (Ducati Garage51 By DTO) con Samuele Cavalieri (Ducati Broncos) alle sue spalle. Quattro Case diverse quindi nelle prime posizioni, a testimonianza del valore della categoria. In classifica generale Delbianco è leader con 165 p. davanti a Cavalieri con 124 p. e Giannini con 123 p.

Supersport - Ritorno al successo per Niccolò Antonelli. Scattato dalla pole, l'alfiere Yamaha Altogo ha condotto una gara in testa dall'inizio alla fine, imponendo il suo ritmo, insostenibile per gli avversari. Realizzando anche il best lap in 1'33.296 e portandosi a casa il secondo successo stagionale. Alle sue spalle è stata grande bagarre per le restanti posizioni del podio, con il secondo posto conquistato da Lorenzo Dalla Porta (Yamaha Promodriver) e il terzo andato a Kevin Zannoni (D&A Racing Yamaha). In classifica generale, Dalla Porta è leader con 165 p. davanti ad Andrea Mantovani (Ducati D'Ettorre, escluso per irregolarità tecnica) con 132 p. e Kevin Zannoni co2 p.





Moto4 - Emozioni e adrenalina fino all'ultimo centimetro di pista. A giocarsi la vittoria al fotofinish sono arrivati addirittura in cinque. Alla fine a spuntarla è stato Edoardo Savino (Buccimoto Factory), che prosegue così il suo buon momento di forma dopo il podio conquistato ad inizio settembre a Valencia nella Moto4 European Cup. L'alfiere Pata Talento Azzurro FMI ha ottenuto il suo terzo successo stagionale, con Matteo Mancini (L30 Racing) secondo e Lorenzo Fino (Buccimoto Factory) terzo. Alle loro spalle, vicinissimi, hanno chiuso nell'ordine Luca Rizzi (We Race PosCorse) e Stefano Salvetti (Buccimoto Factory). Rizzi autore del Red Bull Fastest Lap 1'40.085. In classifica generale Rizzi è leader con 137 p. davanti a Fino con 121 p. e Davide Dotta (Buccimoto Factory, 12° in gara) con 118 p.



Sportbike - Capolavoro di Filippo Bianchi. L'alfiere Aprilia Team MMP Velocità è riuscito ad avere la meglio sui suoi rivali grazie ad un grandissimo sorpasso alla San Martino proprio all'ultimo giro, conquistando un successo pesante in ottica campionato. Alle sue spalle, seconda posizione per Oscar Nunez Roldan (2R Racing Triumph) con la terza posizione per Emiliano Ercolani (Gradaracorse Aprilia), a lungo in testa alla gara. Quarto posto per Giacomo Zannoni (KRS Prodina Kawasaki) autore del best lap in 1'37.017. In classifica generale Bianchi è leader con 187 p. davanti ad Ercolani con 104 p. e Di Sora (BBR Corse Aprilia 7° in gara) con 87 p.

Moto3 - Perez Selfa dominatore. Il pilota GP Project 2WheelsPoliTO, scattato dalla pole, ha fatto gara a se, imponendo ancora una volta il proprio ritmo, insostenibile per gli avversari. Lo spagnolo ha ottenuto anche il best lap in 1'35.691. Alle sue spalle, la seconda posizione è andata a Enrico Dal Bosco (SM Corse - Gea Motorsport BeOn) con Carmelo Belluzzo (GP Project 2WheelsPoliTO) a chiudere il podio. Sfortuna per il principale avversario di Perez Selfa: Valentino Sponga. L'alfiere We Race PosCorse BeOn ha avuto un problema tecnico che lo ha costretto a chiudere in ottava posizione. In classifica generale Perez è leader con 207 p. davanti a Sponga con 158 p. e Luca Da Dalt (MR Racing Team Honda out in gara) con 133 p.