Moto, CIV: doppiette per Delbianco, Zannoni, Bianchi e Rizzi

Sponga (Moto3) e Monti (CIV Femminile) gli altri vincitori di gara 2 del round Arrow. Ferrucci vince la Superpole Race in Moto4

Superbike - Fine settimana da incorniciare per Alessandro Delbianco. Il campione in carica, su Yamaha DMR Racing, è andato a vincere anche gara 2 del round Arrow, in solitaria, firmando anche oggi il best lap (1'35.767). Portandosi a casa quindi bottino pieno, doppietta con in entrambi i casi la firma sul best lap. Alle sue spalle, distante circa 6 secondi, ancora Gabriele Giannini con la Honda Scuderia Improve Firenze Motor, con la terza posizione per Michele Pirro e la sua Ducati Garage51 By DTO. Tre diverse case quindi sul podio. In classifica generale Delbianco è leader a punteggio pieno, con 52 p. davanti a Giannini con 40 p. e Pirro con 32 p.

Supersport - Dominio di Kevin Zannoni. Il pilota Ducati Broncos è andato a vincere anche oggi, con un margine di circa 8 secondi sugli inseguitori. Doppietta quindi per lui visto il successo ottenuto già ieri, a dimostrazione del gran momento di forma suo e del team. Seconda posizione per Lorenzo Dalla Porta (Yamaha Promodriver), bravo a migliorare la prestazione di ieri. A chiudere il terzetto di testa è stato Niccolò Antonelli con la sua Yamaha Altogo. Il best lap è andato a Glenn Van Straalen (1'38.292), out in gara per una caduta. In classifica generale Zannoni è leader con 51 p. davanti a Dalla Porta con 40 p. e Mantovani (Scuderia D`Ettorre Ducati, 4° in gara) con 29 p.

Moto4 - Finale thrilling nella Superpole Race. A giocarsi la vittoria all'ultimo giro erano Mathias Tamburini ed Edoardo Savino, quando il primo è incappato in una caduta che ha coinvolto anche l'incolpevole Savino. Stesso risultato per entrambi: out. A vincere è stato Sebastian Ferrucci (SM Corse - Gea Motorsport), con Davide Dotta (Buccimoto Factory) secondo e Luca Rizzi (We Race PosCorse) terzo. A firmare il best lap è stato Dotta (1'46.733). In gara 2 è stata bagarre addirittura a cinque per la vittoria. Alla fine a spuntarla è stato Luca Rizzi, bravo a trovare il guizzo giusto nella conclusione di manche. Seconda posizione per Edoardo Savino (Buccimoto Factory), che ha così rimediato ai risultati sfortunati delle due gare precedenti. Terzo posto per Mathias Tamburini (L30 Racing), anche lui tornato sul podio. Vicinissimi ai primi sono finiti Sebastian Ferrucci 4° e Davide Dotta 5°. Quest'ultimo autore del best lap in 1'46.905. In classifica generale Rizzi è leader con 66 p. davanti a Ferrucci con 47 p. e Dotta con 46 p.

Sportbike - Trionfo per Filippo Bianchi. In una gara combattuta, in cui sono stati in tre a giocarsi la vittoria, è stato l'alfiere MMP Velocità Aprilia ad ottenere il successo. Doppietta quindi per lui a Misano, con la conquista oggi anche del best lap in 1'41.572. Seconda posizione per Bruno Ieraci, con il pilota Triumph che ha confermato anche lui il risultato di gara 1. A chiudere il podio è stato Emiliano Ercolani (Gradaracorse Aprilia). In classifica generale Bianchi è leader con 51 p. davanti a Ieraci con 41 p. e Coppola (Team MMP Velocità Aprilia, 4° in gara) con 29 p.

Moto3 - Arrivo in volata in Moto3. A battagliare per la vittoria, fino all'ultimo centimetro di pista, sono stati Valentino Sponga (We Race PosCorse BeOn) e Pablo Olivares (GP Project 2 Wheels 2WheelsPoliTO), con il primo bravo ad avere lo spunto giusto che gli ha permesso di conquistare il successo. Seconda posizione quindi per lo spagnolo. Terzo gradino del podio per Mirko Gennai, che ha portato così nelle posizioni di vertice la moto del Polimi Motorcycle Factory. Out per cadute due dei protagonisti: Vicente Perez Selfa e Victor Cubeles, quest'ultimo che può consolarsi con il best lap (1'42.305). In classifica generale Sponga è leader con 36 p. insieme a Olivares sempre con 36 p. e Cubeles a seguire con 29 p.

CIV Femminile - Emozioni a non finire nella seconda gara CIV Femminile del weekend. A giocarsi la vittoria sono arrivate in due, Elisabetta Monti e Josephine Bruno. Alla fine a spuntarla, solo al fotofinish, è stata la Monti per soli 15 centesimi. Monti che ha coronato la sua prestazione andando a firmare anche il best lap con 1'48.615. Seconda posizione quindi per la pilota Pata Talento Azzurro FMI Josephine Bruno. A chiudere il podio è stata Yvonne Cerpa Cuellar (GradaraCorse). Stesso podio quindi per il WEC, visto che le tre pilote sono impegnate sia nel CIV Femminile che nell'Europeo. In classifica generale Monti è leader con 39 p. seguita da Cepra Cuellar con 37 p. e Karolina Danak (6° in gara) con 36 p.