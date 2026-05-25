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Moto d’Acqua, grande successo a Rimini per la terza tappa tricolore

L’appuntamento con la motonautica continua giovedì 28 e venerdì 29 maggio con le prove delle moto d’acqua aperte al pubblico, nell’ambito di Adriatico sull’Onda dello Sport, circuito RiminiWellness Off

A cura di Riccardo Valentini Riccardo Valentini
25 maggio 2026 17:18
Moto d’Acqua, grande successo a Rimini per la terza tappa tricolore -
Rimini
Sport
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Il mare di Rimini ha inaugurato l’estate con il rombo delle moto d’acqua e tre giornate di grande spettacolo sportivo. Dal 22 al 24 maggio il Club Nautico Rimini ha ospitato la 3ª prova del Campionato Italiano Moto d’Acqua 2026, valida anche come 7° Trofeo Città di Rimini, trasformando l’area a sud del porto in un’arena a cielo aperto affacciata sulla città. Complice il caldo improvviso e un’atmosfera già pienamente balneare, il pubblico ha seguito da vicino gare combattute e spettacolari, tra evoluzioni freestyle, manche ad alta velocità e sfide endurance. L’evento, organizzato dal Club Nautico Rimini con il supporto della Federazione Italiana Motonautica, di Sport Valley Emilia-Romagna e Regione Emilia-Romagna, ha coinvolto volontari, tecnici e staff impegnati nella gestione del villaggio gara, della logistica e dell’accoglienza di team e piloti provenienti da tutta Italia.

Le competizioni sono entrate nel vivo sabato 23 e domenica 24 maggio, dopo la giornata dedicata alle verifiche tecniche. Nelle categorie giovanili si sono imposti Tommaso Lamusta nella Ski Giovanile 12-14, Andrea Bensa nella 15-18, Paolo Tartarini nella Spark Giovanile 12-14 e Alessio Ascione nella Spark 15-18. Per il Club Nautico Rimini, la tappa di casa ha rappresentato un importante momento di crescita per i giovani Giacomo Morri e Aureliano Colosimo, impegnati nelle categorie Spark 15-18 e Run F4 Novice.

Nella Runabout vittorie per Davide Pontecorvo in F1, Giuseppe Risolo in F2, Arianna Urlo in F4, Nicole Cadei nella F4 Femminile e Kevin Bordin nella F4 Novice. Nella Ski si sono distinti Daniele Piscaglia in F1, Daniele Ascione in F2, Massimo Pietro Cannizzo in F4, Gianfranco Oliveri nella F1 Veterans e ancora Andrea Bensa nella Ski Superjet, autore di una prestigiosa doppietta personale. Grande attenzione anche per il Freestyle, tra le discipline più spettacolari della manifestazione. A conquistare il pubblico è stato Roberto Mariani, campione del mondo 2023 e 2025, che ha confermato il proprio dominio vincendo anche la tappa riminese. Nelle gare Endurance successi per Angelo Massaro, Michele Cadei, Danny Tilocca e Fabio Guarda.

Il weekend si è concluso con le premiazioni alla presenza delle autorità civili e sportive, tra cui il Prefetto Giuseppina Cassone, l’assessore regionale Roberta Frisoni e l’assessore allo Sport del Comune di Rimini Michele Lari. Il Club Nautico Rimini ha inoltre ringraziato Polizia di Stato, Capitaneria di Porto, Guardia di Finanza, Polizia Locale, Protezione Civile e tutti i volontari che hanno contribuito alla sicurezza e alla riuscita dell’evento. Archiviata la competizione, il legame tra Rimini e la moto d’acqua continuerà anche nei prossimi giorni: il 28 e 29 maggio, nell’ambito di Adriatico sull’Onda dello Sport e del circuito RiminiWellness Off, cittadini e appassionati potranno provare gratuitamente la moto d’acqua in mare insieme agli istruttori federali FIM.

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