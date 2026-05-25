Moto d’Acqua, grande successo a Rimini per la terza tappa tricolore

L’appuntamento con la motonautica continua giovedì 28 e venerdì 29 maggio con le prove delle moto d’acqua aperte al pubblico, nell’ambito di Adriatico sull’Onda dello Sport, circuito RiminiWellness Off

Il mare di Rimini ha inaugurato l’estate con il rombo delle moto d’acqua e tre giornate di grande spettacolo sportivo. Dal 22 al 24 maggio il Club Nautico Rimini ha ospitato la 3ª prova del Campionato Italiano Moto d’Acqua 2026, valida anche come 7° Trofeo Città di Rimini, trasformando l’area a sud del porto in un’arena a cielo aperto affacciata sulla città. Complice il caldo improvviso e un’atmosfera già pienamente balneare, il pubblico ha seguito da vicino gare combattute e spettacolari, tra evoluzioni freestyle, manche ad alta velocità e sfide endurance. L’evento, organizzato dal Club Nautico Rimini con il supporto della Federazione Italiana Motonautica, di Sport Valley Emilia-Romagna e Regione Emilia-Romagna, ha coinvolto volontari, tecnici e staff impegnati nella gestione del villaggio gara, della logistica e dell’accoglienza di team e piloti provenienti da tutta Italia.

Le competizioni sono entrate nel vivo sabato 23 e domenica 24 maggio, dopo la giornata dedicata alle verifiche tecniche. Nelle categorie giovanili si sono imposti Tommaso Lamusta nella Ski Giovanile 12-14, Andrea Bensa nella 15-18, Paolo Tartarini nella Spark Giovanile 12-14 e Alessio Ascione nella Spark 15-18. Per il Club Nautico Rimini, la tappa di casa ha rappresentato un importante momento di crescita per i giovani Giacomo Morri e Aureliano Colosimo, impegnati nelle categorie Spark 15-18 e Run F4 Novice.

Nella Runabout vittorie per Davide Pontecorvo in F1, Giuseppe Risolo in F2, Arianna Urlo in F4, Nicole Cadei nella F4 Femminile e Kevin Bordin nella F4 Novice. Nella Ski si sono distinti Daniele Piscaglia in F1, Daniele Ascione in F2, Massimo Pietro Cannizzo in F4, Gianfranco Oliveri nella F1 Veterans e ancora Andrea Bensa nella Ski Superjet, autore di una prestigiosa doppietta personale. Grande attenzione anche per il Freestyle, tra le discipline più spettacolari della manifestazione. A conquistare il pubblico è stato Roberto Mariani, campione del mondo 2023 e 2025, che ha confermato il proprio dominio vincendo anche la tappa riminese. Nelle gare Endurance successi per Angelo Massaro, Michele Cadei, Danny Tilocca e Fabio Guarda.

Il weekend si è concluso con le premiazioni alla presenza delle autorità civili e sportive, tra cui il Prefetto Giuseppina Cassone, l’assessore regionale Roberta Frisoni e l’assessore allo Sport del Comune di Rimini Michele Lari. Il Club Nautico Rimini ha inoltre ringraziato Polizia di Stato, Capitaneria di Porto, Guardia di Finanza, Polizia Locale, Protezione Civile e tutti i volontari che hanno contribuito alla sicurezza e alla riuscita dell’evento. Archiviata la competizione, il legame tra Rimini e la moto d’acqua continuerà anche nei prossimi giorni: il 28 e 29 maggio, nell’ambito di Adriatico sull’Onda dello Sport e del circuito RiminiWellness Off, cittadini e appassionati potranno provare gratuitamente la moto d’acqua in mare insieme agli istruttori federali FIM.