Motociclismo, CIV: doppietta per Delbianco (Superbike)

Doppio successo anche per Russo (Production Bike), Ieraci (Sportbike) e Morelli (Moto3). Pritelli (Premoto3) l'altro vincitore di gara 2 del round Roma Capitale

Superbike/Moto di serie - Dominio di Alessandro Delbianco.L'alfiere Yamaha DMR Racing ha ottenuto la vittoria anche in gara2 a Vallelunga nel girone di Roma Capitale, conquistando una doppietta, cinque successi su sei gare. Il tutto dopo aver firmato anche la pole, testimonianza dello stato di forma suo e del team. Alle sue spalle non ha mollato il campione in carica. Michele Pirro (Ducati Barni 51 Racing Lab) ha conquistato infatti la seconda posizione, distante 3 secondi da DB52, con Luca Vitali (Ducati Broncos) a chiudere il podio, secondo piazzamento stagionale per lui. In classifica generale Delbianco è leader con 145 p. davanti a Pirro con 113 p. e Gabriele Giannini (Honda Scuderia Improve Firenze Motor, 6° in gara) con 88 p.

Nella Production Bike è stata battaglia colpo su colpo per la vittoria, andata alla fine a Riccardo Russo . Il pilota del BMW Pistard Racing Team ha potuto così festeggiare una doppietta a Vallelunga. Seconda posizione per Davide Stirpe (Ducati Garage 51 Racing Team By Dto) con Simone Saltarelli (Ducati Broncos Team) terzo. In classifica generale Russo è leader con 136 p. davanti a Stirpe con 130 p. e Saltarelli con 94 p. La gara era stata interrotta per bandiera rossa esposta per olio in pista, occasione in cui Russo era incappato in una caduta, riuscendo poi a ripartire.





Supersport 600 NG - Finale al cardiopalma nella categoria, con Xavier Artigas che per tutto l'ultimo giro si è difeso dagli attacchi senza sosta di Emanuele Pusceddu . Alla fine è stato lo spagnolo su Kawasaki Blackflag Motor Sport a vincere per soli 3 decimi. Weekend trionfale per lui, che ha vinto anche in gara2. Ottima la seconda posizione di Pusceddu (Ducati Kuja Racing) con Mattia Rato (Ducati Team Mesaroli Racing) a chiudere il podio. Sfortuna per Luca Ottaviani.

Il pilota MV Agusta Extreme è incappato in una caduta che lo ha costretto al ritiro. Nella mattinata la vittoria nella Superpole Race è andata a Xavier Artigas (Kawasaki Blackflag Motor Sport), bravo ad avere la meglio sui suoi rivali. Dietro di lui bagarre fino all'ultimo centimetro di pista per il secondo posto tra Emanuele Pusceddu e Luca Ottaviani. Alla fine è stato il primo su Ducati Kuja Racing ad avere la meglio, con l'alfiere MV Agusta Extreme che ha ottenuto un ottimo podio, visto che scattava dalla 10° casella a causa di un problema tecnico in qualifica. In classifica generale Artigas è leader con 135 p. davanti a Ottaviani con 125 p. e Rapporto con 79 p.



Premoto3 -Emozioni a non finire nell'entry class Dunlop CIV al girone di Roma Capitale. A vincere è stato il leader di Campionato, Lorenzo Pritelli (Buccimoto Factory) bravo ad avere la meglio per soli 4 decimi su Alessandro Aguilar Carballo (Leopard Academy By Roc`N`Dea). Terzo successo stagionale per Pritelli, pilota Pata Talento Azzurri FMI. A chiudere il podio, ad 1 secondo e sei decimi dai primi, Luana Giuliani (Angeluss Team), che ha festeggiato quindi il terzo piazzamento stagionale. Anche lei pilota Pata Talenti Azzurri. Gara che ha visto un momento clou proprio all'ultimo giro, con un contatto che ha portato all'esclusione di due protagonisti come Edoardo Savino (Leopard Academy By Roc'N'DeaH) ed Enrico Dal Bosco (SM Corse - Gea Motorsport), entrambi in lotta per la vittoria. Luca Da Dalt ha firmato il Red Bull Fastest Lap (1'47.547) della domenica . In classifica generale Pritelli è leader con 140 p. davanti ad Aguilar con 103 p. e Rizzi (We Race Pos Corse, 5° in gara) con 98 p.





Sportbike - Trionfo per Bruno Ieraci . L'alfiere Triumph CM Racing Team è andato a vincere anche gara2 del round Roma Capitale, conquistando così il quarto successo su sei gare e dimostrando come sia lui l'uomo da battere nella categoria. Alle sue spalle seconda posizione per Leonardo Carnevali (Aprilia Maurer Racing Team), primo piazzamento per lui, con Paolo Grassia a chiudere il podio, terzo piazzamento per l'alfiere Aprilia. In classifica generale Ieraci è leader con 120 p. davanti a Grassia con 87 p. e Sorrenti (Aprilia Maurer Racing Team, 8° in pista) con 85 p.

Moto3 –Weekend trionfale per Marco Morelli . L'alfiere 2WheelsPoliTO GP Project 2WP Factory Racing ha vinto anche in gara2, chiudendo così il round Roma Capitale con una grande doppietta. La battaglia per il successo è stata però serrata, con Marcos Ruda secondo al traguardo per un solo decimo. Il pilota Lucky Racing ha però potuto sorridere, perché questa seconda posizione lo ha proiettato in vetta alla classifica generale. A chiudere il podio è stato Pau Alsina Sanchez (BeOn SGM Tecnic Racing), bissando quindi il risultato di gara 1. Sfortuna per Elia Bartolini (CR&S Smash 91) costretto al ritiro per una caduta nel giro di allineamento. In classifica generale Ruda è leader con 114 p. davanti a Bartolini con 97 p. e Sponga (BeOn We Race Pos Corse, 5° in gara) con 88 p.