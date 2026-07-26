Motociclismo: CIV Racing Night a Misano: a Tulovic e Dalla Porta gara2

Fino (Moto4) ed Ercolani (Sportbike) gli altri vincitori di gara2. 22.000 presenze nel weekend









Superbike - Colpo di scena nella categoria già al primo giro. Dopo il trionfo nella Racing Night di ieri sera, Alessandro Delbianco (Yamaha DMR Racing) è incappato in una scivolata che lo ha costretto ad uno zero. A quel punto è stata bagarre tra i due piloti del Team Bmax Racing Ducati per la vittoria in gara2 del round Bardahl, dove a spuntarla alla fine è stato la wild card Lukas Tulovic, con Michael Ruben Rinaldi secondo, per una splendida doppietta Bmax. Terzo posto per l'Aprilia di Luca Bernardi. Il giro veloce è andato a Michael Rinaldi con il tempo di 1'36.317. In classifica generale Delbianco è leader con 145 p. con Samuele Cavalieri (Broncos Racing Team Ducati, 6° in gara) a 113 p. e Gabriele Giannini (Scuderia Improve - Firenze MotorHonda, 4° in gara) a 107 p. Supersport - Emozioni a non finire in gara2, con un trio composto da Lorenzo Dalla Porta (Promodriver Yamaha), Filippo Farioli (D&A Racing Yamaha) e Niccolò Antonelli (Altogo Racing Team Yamaha) a giocarsi la vittoria. Alla fine a spuntarla, grazie ad un gran sorpasso all'ultimo giro, è stato Dalla Porta, che è così riuscito ad ottenere il primo successo stagionale. Seconda posizione quindi per la wild card Filippo Farioli, autore del best lap in 1'38.049. Terzo posto per Niccolò Antonelli, ancora a podio dopo quello ottenuto ieri nella Racing Night. In classifica generale Dalla Porta è in vetta con 145 p. davanti a Mantovani (Scuderia D`Ettorre Ducati, 4° in gara) con 132 p. e Patacca (Bike e Motor Racing Team Yamaha, 5 ° in gara) con 107 p.



Moto4 - Testa a testa nell'entry class del Dunlop CIV, dove a giocarsi la vittoria fino all'ultimo centimetro di pista sono stati Lorenzo Fino e Stefano Salvetti. A spuntarla è stato il PATA Talento Azzurro Fino, bravo ad avere la meglio sul rivale al termine di un'entusiasmante bagarre. Terzo posto, con un distacco di un secondo, per Simone Vianello (PATA Talento Azzurro FMI), a chiudere quindi un podio tutto Buccimoto, a dimostrazione del grande valore del team. Il Red Bull Fastest Lap è andato a Matteo Mancini (L30 Racing Honda, 9° in gara) con il tempo 1'47.400 . In classifica generale Rizzi (We Race PosCorse Honda, 6° in gara) è leader con 123 p. davanti a Dotta (Buccimoto Factory Honda, out in gara) con 114 p. e Fino con 105 p.



Sportbike - Fotofinish da brividi in Sportbike. Sul traguardo sono arrivati appaiati in due, Emiliano Ercolani (Gradaracorse Aprilia) e Filippo Bianchi (Team MMP Velocità Aprilia). Dopo una gara passata a fare sorpassi e controsoprassi, a spuntarla è stato Ercolani, primo successo stagionale per lui, che ha impreziosito la sua prestazione con la conquista anche del best lap in 1'42.711. A chiudere il podio è stato Loris Pedrotti (Gradaracorse Aprilia). A transitare in terza posizione era stato Mattia Martella (Team MMP Velocità Aprilia), salvo essere poi squalificato per irregolarità tecnica. In classifica generale Bianchi è ancora leader con 162 p. davanti a Ercolani con 88 p. e Di Sora (BBR Corse Aprilia 7° in gara) con 77 p.



Moto3 - Ancora un trionfo per Vicente Perez Selfa. Il pilota GP Project 2 Wheels PoliTO ha ottenuto il successo anche in gara2 del round Bardahl, andando a vincere alla sua maniera, con un distacco di oltre 12 secondi sui suoi avversari e portandosi a casa anche il best lap in 1'42.161. Doppietta quindi per lo spagnolo, considerando la vittoria di ieri. Alle sue spalle secondo posto per Valentino Sponga (We Race PosCorse BeOn) con Luca Da Dalt (MR Racing Team Honda) a chiudere il podio. In classifica generale Perez è leader con 181 p. davanti a Sponga con 150 p. e Da Dalt con 133 p.



