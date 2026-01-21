Motociclismo, ll “Pasolini” brinda al 2026 con centinaia di piloti giovani

Prende forma il progetto della nuova pista di minimoto per cui sono stati già trovati alcuni imprenditori pronti a finanziarlo

Domenica scorsa si è tenuto il tradizionale appuntamento annuale del "Nuovo Motoclub Renzo Pasolini” di Rimini nel ristorante Frontemare con circa 380 presenti. L’evento ha visto la premiazione del Trofeo Simoncelli e delle competizioni di minimoto nord, centro, sud ed Emilia Romagna.

A presentare un evento fiume che si è concluso oltre alle 16, Boris Casadio, voce del Misano World Circuit, e vera e propria enciclopedia vivente del motociclimo romagnolo, che ha condito l’incontro con centinaia di aneddoti e ricordi storici. Sul palco uno dei momenti più importante si è verificato quando sono intervenuti Simone Folgori, dirigente Fmi; Michele Lari, assessore allo sport del Comune di Rimini e Sergio Rastelli, presidente del “Pasolini”, per parlare della pista da minimoto che dovrebbe nascere in riviera, forse nell’area ex Chigi. Un impianto che il motoclub di Rimini vorrebbe fare nascere nei prossimi anni, per dare nuovo impulso alla scuola di piloti riminese che ha portato tanti campioni agli onori della cronaca mondiale (Marco Bezzecchi, Enea Bastianini, Nicolò Bulega, Stefano Manzi, Alessandro Zaccone, Mattia Casadei, Matteo Ferrari e nel recente passato il compianto Marco Simoncelli, Mattia Pasini, Niccolò Antonelli e Andrea Migno).

In sala oltre a Lari sono intervenuti altri importanti rappresentanti istituzionali: la senatrice Domenica Spinelli e l’assessore regionale allo Sport Roberta Frisoni. La Federazione motociclistica italiana era rappresentanta oltre che da Folgori, anche da Luigi Battoglia, presidente della Fmi Emilia Romagna. A premiare i vincitori del Trofeo Simoncelli, Marco Grana capotecnico del Sic58 nel mondiale Moto3 e braccio destro di Paolo Simoncelli, mentre l’ex pilota ed ora team manager Massimo Roccoli, dirigente del “Pasolini” ha consegnaot le coppe agli alfieri in pista del motoclub (su tutti Filippo Orlandi, vincitore della Coppa di Spagna Stock 600, e Matteo Morri, 4° nella Production Bike Civ 2025).

“E’ stato un pranzo ed un’occasione di incontro fantastico – commenta Rastelli – vedere riuniti oltre 350 appassionati è un bel risultato. Poi la presenza di tante autorità dimostra che siamo un movimento presente nel territorio, senza contare i piloti, i team manager ed i collezionisti. E’ stato un giorno importante anche per l’impegno preso da Lari e da Folgori di affiancarci nella realizzazione della nuova pista di minimoto, per cui abbiamo già trovato alcuni imprenditori pronti a finanziare il progetto. Certo le premiazioni sono durate fino ad oltre le 16, ma è testimonianza ulteriore della grandezza del movimento sportivo di cui facciamo parte”

Questo l’elenco dei vincitori delle varie categorie: fra le minimoto dell’Emilia Romagna Federico Luciani Junior C, Nicolas Casari nella Open B Giuseppe Dennis Tamborrino nella Open A, Carlo Maria Scrocchi nella Junior B, e Achille Raggi nella Junior A; nel “Trofeo Simoncelli” Luca Di Terlizzi nella Junior C, Salvatore Poerio nella Open B, Carlo Maria Scrocchi nella Junior B, Achille Raggi nella Junior A, e Matteo Negrini nella Open A.