Motociclisti, ciclisti e pedoni al centro della campagna regionale sulla sicurezza stradale

Lunedì 23 febbraio, a Rimini, verrà presentata “Guardiamoci negli occhi”, la nuova campagna dell’Osservatorio per l’educazione alla sicurezza stradale

Motociclisti, ciclisti e pedoni. Sono i cosiddetti “utenti vulnerabili” della strada, e rappresentano quasi la metà delle vittime degli incidenti stradali. È proprio a loro che è dedicata “Guardiamoci negli occhi”, la nuova campagna regionale dell’Osservatorio per l’educazione alla sicurezza stradale dell’Emilia-Romagna, segmentata per ognuno dei tre gruppi.

Il lancio della campagna, lunedì 23 febbraio, a Rimini, in piazza Fellini, alle ore 10.30, con l’illustrazione della parte che riguarda motociclisti e scooteristi. Parteciperà l’assessora regionale alla Mobilità, Irene Priolo, insieme al presidente dell’Osservatorio, Marco Pollastri, e all’assessore alle Politiche per la mobilità e Trasporto pubblico locale, Mattia Mario Morolli. Volto di questa prima parte è il creator Luca Bellei: a bordo dello scooter elettrico, intercetterà motociclisti, scooteristi, automobilisti e passanti per coinvolgerli in interviste e challenge sui temi della sicurezza stradale e sui fattori di rischio alla guida.