Motocross, Asia Macini sul podio a Lovolo e resta leader

La 19enne riminese protagonista di due rimonte nella quarta prova del Campionato Italiano AMA 250 - 4 tempi e mantiene il comando della classifica

Continuano gli ottimi risultati della crossista riminese Asia Macini nel Campionato Italiano AMA 250 4 Tempi. Nella quarta tappa della stagione, disputata sul crossodromo di Lovolo, sull'Abetone in provincia di Vicenza, la giovane pilota di Novafeltria ha confermato il suo buon stato di forma, difendendo con determinazione la leadership del campionato. La diciannovenne romagnola ha iniziato il weekend con una buona prestazione nelle qualifiche, chiudendo al terzo posto e assicurandosi una posizione di partenza favorevole nelle gare. Nella prima manche, però, un errore al via l'ha costretta a partire dalle retrovie. Asia non si è persa d'animo e, grazie a un ritmo gara molto elevato, ha iniziato una spettacolare rimonta che l'ha portata fino alla terza posizione, il grande caldo e lo sforzo profuso durante la rimonta si sono fatti sentire negli ultimi due giri, impedendole un ulteriore recupero. Nella seconda manche si è ripetuto un copione simile: questa volta un contatto nelle prime fasi di gara l'ha nuovamente relegata in fondo al gruppo. Ancora una volta, però, Asia ha recuperando posizione dopo posizione fino a tagliare il traguardo al terzo posto. Grazie ai due podi conquistati e ai punti accumulati nel corso della giornata, Macini mantiene la tabella rossa riservata alla leader del campionato. La vittoria di giornata è andata a Martina Cera (KTM – Pardi), che ha preceduto in classifica Lora Tamas e appunto Asia Macini.