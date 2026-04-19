Motocross, la riminese Asia Macini trionfa e dedica la vittoria al padre

Asia Macini: giovane promessa del motocross di Novafeltria battere tutti al Campionato Italiano

Il motocross è uno sport duro: richiede forza fisica, grande preparazione atletica, sangue freddo e anche un pizzico d’incoscienza. A Novafeltria, però, c’è una giovane promessa che sembra avere tutto questo... e qualcosa in più. Si chiama Asia Macini, la “ragazza terribile” che in pista riesce a mettere tutti in fila. La passione per le due ruote nasce quando è ancora bambina, trasmessa dal padre Paolo, scomparso due anni fa in un tragico incidente stradale proprio in sella alla sua moto. Un dolore profondo che però non ha spento il legame di Asia con il mondo dei motori. «La mia prima minimoto da cross racconta Asia me l’ha regalata mia mamma. Ho iniziato a girare a San Marino con il gruppo dei “Bimbi in pista” e da lì non mi sono più fermata». Da quel momento sono arrivate le prime gare e una crescita costante.

Domenica 12 aprile Asia è scesa in pista al crossodromo di Città di Castello, in sella alla sua KTM 250 4 tempi, per la prima tappa del Campionato Italiano. Una giornata da protagonista: «In qualifica ho fatto seconda di categoria. Nella prima manche sono partita bene e sono riuscita a mantenere la prima posizione. Nella seconda, invece, ho dovuto rimontare dal fondo del gruppo: sono arrivata a giocarmi la vittoria e, poco prima del traguardo, sono riuscita a passare in testa e a vincere l’assoluta». Una vittoria che vale molto più di una semplice gara: Asia conquista infatti la tabella rossa di leader. «È un sogno che si realizza confessa e lo dedico al mio babbo Paolo, anche se non c’è più».

Il weekend è stato speciale anche per un incontro importante: nel paddock era presente il campione del mondo Andrea Dovizioso, amico del manager del team FIX, Federico Agostini. «Abbiamo passato del tempo insieme, tra cene e risate. È una persona davvero alla mano. Anche lui gareggiava nel Campionato Italiano», racconta Asia.

Gli allenamenti Asia li svolge soprattutto alla pista di Secchiano vicino a casa, dove a volte si allena anche lo stesso Dovizioso, e al crossodromo La Baldasserona di San Marino.

Asia Macini e Andrea Dovizioso

Asia è attualmente in testa al Campionato Italiano femminile, ma non si tira indietro quando si tratta di sfidare i colleghi maschi nel Campionato Regionale Marche: «Mi capita spesso di batterli tutti», dice con un sorriso. Non mancano i ringraziamenti: al TEAM FIX, a MF Car Service di Mirko Fellini, a Magnani Pneumatici e a Thomas Amaduzzi, che cura la sua preparazione fisica. Un pensiero speciale anche alla famiglia e a chi la sostiene da casa: «Il loro tifo in questa gara mi ha davvero motivato». Oltre alla pista, c’è anche la scuola: Asia sta frequentando l’ultimo anno di Istituto professionale meccanica a Novafeltria. E il futuro è già scritto, sempre nel segno dei motori: «Mi piacerebbe lavorare nel mondo delle moto o delle automobili».