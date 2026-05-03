Motocross over 19, Asia Macini mantiene la testa della classifica

La centauro di Novafeltria ha conquistato a Maggiora un secondo e un primo posto

Asia Macini del team Fix mantiene il primo posto nel campionato italiano Over 19 di motocross, dopo la gara disputatasi a Maggiora, in Piemonte. La giovane centauro di Novafeltria si è classificata seconda nelle qualifiche, mentre nella prima manche le è stato fatale un errore all'ultimo giro, nel quale ha perso il primo posto, finendo seconda. Nella seconda manche la Macini, partita in fondo al gruppo, ha compiuto una grande rimonta, vincendo e mantenendo così la leadership in campionato. Al termine della gara, Asia ha ringraziato il team Fix, Mf Car Service di Mirko Fellini, Magnani Pneumatici e Thomas Amaduzzi, che cura la sua preparazione fisica.