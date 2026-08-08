Motogp: a Silverstone dominio Aprilia, Martin in pole. Bez quinto davanti a Marc Marquez

La migliore delle Ducati è quella di Di Giannantonio quarto

La Motogp riparte da Silverstone e come da pronostico l'Aprilia è protagonista. La casa di Noale monopolizza le prime posizioni, con un'ottima pole di Jorge Martin (1:56.160) davanti ai due alfieri dell'Aprilia Trackhouse: Fernandez (1:56.181) e Ogura (1:56.349). La migliore delle Ducati è quella di Di Giannantonio, quarto con 1:56.415. Il pilota della Vr46 precede Marco Bezzecchi (1:56.456) e Marc Marquez, che qui corre in difesa (1:56.527). Chiude i primi sette posti Alex Marquez (1:56.539), più indietro Acosta, nono dietro Morbidelli, e Bagnaia, frenato anche da problemi fisici. Il pilota di Lenovo Ducati partirà sedicesimo. Oggi alle 17 c'è la Sprint, favoriti Martin e Ogura.