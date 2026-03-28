Motogp, ad Austin Bezzecchi secondo beffato da Di Giannantonio. Bagnaia meglio di Marc Marquez

Ducati protagonista con la Vr46 davanti ad Aprilia

Ad Austin, in quello che era il regno di Marc Marquez, svetta nelle prove una Ducati, ma è quella gialla fluo del Vr46: Di Giannantonio conferma il suo ottimo stato di forma e conquistata il primo posto davanti a un brillante Marco Bezzecchi, secondo con l'Aprilia. Delude Marc: solamente sesto, fa meglio di lui un ottimo Pecco Bagnaia, quarto dietro a Pedro Acosta, altro pilota in grande forma. Sorprende il quinto posto di Mir, mentre settimo è Martin sull'altra Aprilia. Ottavo Alex Marquez.