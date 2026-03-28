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Motogp, ad Austin Bezzecchi secondo beffato da Di Giannantonio. Bagnaia meglio di Marc Marquez

Ducati protagonista con la Vr46 davanti ad Aprilia

A cura di Riccardo Giannini Riccardo Giannini
28 marzo 2026 17:34
Motogp, ad Austin Bezzecchi secondo beffato da Di Giannantonio. Bagnaia meglio di Marc Marquez - Fabio Di Giannantonio PH Motorsport.com
Fabio Di Giannantonio PH Motorsport.com
Rimini
Sport
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Ad Austin, in quello che era il regno di Marc Marquez, svetta nelle prove una Ducati, ma è quella gialla fluo del Vr46: Di Giannantonio conferma il suo ottimo stato di forma e conquistata il primo posto davanti a un brillante Marco Bezzecchi, secondo con l'Aprilia. Delude Marc: solamente sesto, fa meglio di lui un ottimo Pecco Bagnaia, quarto dietro a Pedro Acosta, altro pilota in grande forma. Sorprende il quinto posto di Mir, mentre settimo è Martin sull'altra Aprilia. Ottavo Alex Marquez.

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