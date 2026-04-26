Motogp: Alex Marquez trionfa a Jerez, Marc Marquez scivola e Bezzecchi è secondo

Sul podio anche Di Giannantonio, ritiro per Bagnaia, mentre Bastianini è ottavo

Marc Marquez scivola in avvio, Alex Marquez domina e vince a Jerez. Bezzecchi chiude secondo ed è saldo in vetta al mondiale, guadagnando sul compagno di squadra Jorge Martin, che è quarto al traguardo. La Motogp continua a regalare emozioni, confermando l'ottimo momento di forma di Di Giannantonio, solidissimo terzo. Alex Marquez trova la prima vittoria stagionale, mentre per la Ducati ufficiale è una domenica nera: l'errore di Marc Marquez costa carissimo, Bagnaia è costretto invece al ritiro probabilmente per una foratura. L'Aprilia invece sorride anche con il quinto posto di Ogura e il sesto di Raul Fernandez, settimo un ottimo Zarco, davanti a Enea Bastianini.