Motogp: Bezzecchi cade da quinto, vince Bagnaia davanti Ogura e Marc Marquez

Quarto posto per Di Giannantonio, quinto Jorge Martin

Marco Bezzecchi chiude la sprint di Brno con zero punti. Il centauro viserbese, al giro 8 di 10, cade da quinto, mentre stava gestendo la posizione davanti al compagno di squadra Jorge Martin. Uno zero che non pesa troppo nella classifica mondiale, guidata dal Bez sullo spagnolo. Le due Aprilia però sono apparse poco brillanti - con loro duellava Acosta, poi caduto - a differenza di Ogura, sull'Aprilia Trackhouse, che ha chiuso secondo a sandwich tra le due Ducati: quella del vincitore Pecco Bagnaia e del terzo Marc Marquez. Bene entrambi i ducatisti, che hanno scelto la soft al posteriore. Bagnaia ha preso la vetta in avvio e non l'ha più lasciata, Marc è andato di gestione, per poi accelerare il ritmo, senza però trovare la zampata per insidiare i primi due posti. Domani (domenica 21 giugno) sarà una gara molto significativa per gli equilibri del mondiale. Bezzecchi è chiamato al pronto riscatto, ma il centauro viserbese ha faticato spesso il sabato per poi essere il protagonista della gara lunga. Per Enea Bastianini invece un buon settimo posto.