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Motogp: Bezzecchi fatica, ma scarta il regalo di Fernandez e allunga in vetta

Gp di Catalogna con due incidenti, due bandiere rosse: Fernandez manda fuori pista Martin, Bez quinto. Vince Di Giannantonio

A cura di Riccardo Giannini Riccardo Giannini
17 maggio 2026 15:39
Motogp: Bezzecchi fatica, ma scarta il regalo di Fernandez e allunga in vetta - Marco Bezzecchi (Foto dal Facebook del pilota)
Marco Bezzecchi (Foto dal Facebook del pilota)
Rimini
Sport
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Marco Bezzecchi scarta il regalo di Raul Fernandez, in una gara pazza caratterizzata da due bandiere rosse e da due gravi incidenti, con Alex Marquez e Zarco in ospedale. Il pilota di Viserba non brilla, arriva infatti sesto grazie a una serie di incidenti e scontri di gara, ma allunga in vetta al mondiale. Jorge Martin, al momento il rivale più accreditato nella lotta per il primo posto nel mondiale, chiude a zero, a causa di una speronata subita da Raul Fernandez nella terza mini gara dopo la seconda bandiera rossa. Martin era tra i favoriti per vincere e porta a casa zero punti. Bez allunga a +12 (139 contro 127).

La vittoria, invece, sorride a un grande Di Giannantonio su Ducati Vr46, che vince il duello con Acosta, poi caduto nell'ultimo giro quando era in lotta con Ogura per il quarto posto. Mir e Aldeguer salgono con merito sul podio, Ogura quarto viene penalizzato da tre posizioni, così Bezzecchi è quinto dietro a un ottimo Bagnaia, non al meglio dopo la caduta nel secondo incidente, quello che coinvolge anche Marini e Zarco, quest'ultimo in ospedale come Alex Marquez, protagonista invece del primo incidente a metà gara. Un guaio meccanico fa rallentare la Ktm di Acosta, che era primo, Alex Marquez lo tampona e finisce fuori pista, sbattendo contro le barriere.

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