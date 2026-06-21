Motogp, Bezzecchi si scusa con il commissario. Poi il messaggio via social

"Mi dispiace anche perché so quanti impegni e sacrifici i marshall fanno per garantire la nostra sicurezza", evidenzia

Marco Bezzecchi chiede scusa, anche via social, dopo le due "manate" a un commissario di pista che gli sono costate la squalifica per il gp di Brno, che si corre oggi pomeriggio.

"Vorrei porgere le mie scuse a tutta la comunità della Motogp per il gesto che ho compiuto nei confronti del marshall a bordo pista", scrive il Bez, che poi aggiunge: "Mi dispiace anche perché so quanti impegni e sacrifici i marshall fanno per garantire la nostra sicurezza. Questi comportamenti non devono accadere e non hanno giustificazioni. Mi scuso con tutti, Aprilia Racing e i miei tifosi".

In mattinata il centauro viserbese ha incontrato il commissario di pista, si è scusato di persona e lo ha abbracciato. Capitolo chiuso al meglio, quindi, e da Assen riparte un nuovo campionato. Senza il vantaggio "monstre", ma sempre con un buon margine sui suoi rivali.