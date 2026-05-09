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Motogp: Bezzecchi terzo nella sprint a Le Mans, vince Martin davanti a Bagnaia

Caduta per Marc Marquez, sempre più in crisi

A cura di Riccardo Giannini Riccardo Giannini
09 maggio 2026 15:26
Motogp: Bezzecchi terzo nella sprint a Le Mans, vince Martin davanti a Bagnaia - Marco Bezzecchi (Foto dal Facebook del pilota)
Marco Bezzecchi (Foto dal Facebook del pilota)
Rimini
Sport
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Per Marco Bezzecchi, le sprint in questo 2026 rimangono indigeste. Il centauro di Viserba chiude terzo a Le Mans, in attesa della gara di domani. A vincere è il suo compagno di squadra Jorge Martin, che con una partenza bruciante si ritrova da ottavo a primo. Con Martin, il grande protagonista è un consistente, solido e veloce Pecco Bagnaia, secondo al traguardo, miglior piazzamento oggi per la Ducati. Per Bezzecchi è comunque un buon piazzamento in ottica mondiale. Se Bagnaia torna a sorridere, Marc Marquez continua la sua crisi. Il campione in carica cade a un giro dalla bandiera a scacchi, mentre era settimo, lontano dai primi. Caduta anche per Enea Bastianini. AI bordi del podio Acosta, davanti a Quartararo, Mir, Ogura e Alex Marquez.

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