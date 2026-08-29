Motogp: Bezzecchi terzo nella Sprint, vince Marc Marquez

Secondo Alex Marquez, quinto Jorge Martin dietro ad Acosta

Non si era nascosto alla vigilia: per vincere il decimo titolo della sua carriera, deve massimizzare i weekend sulle piste favorevoli. Cioè conquistare vittoria nella sprint e nella gara lunga. Marc Marquez inizia il weekend di Aragon dominando e vincendo la Sprint: alla partenza brucia Bezzecchi, poi dopo una prima fase di gestione, si scatena e mette al sicuro il primo posto dal possibile attacco del fratello Alex, che conferma il buon momento di forma con il secondo posto. Marco Bezzecchi si accontenta del terzo gradino del podio: ma è un ottimo risultato, che gli permette di rosicchiare qualcosina a Jorge Martin, solo quinto, dietro ad Acosta. In classifica mondiale Martin conduce con 245 punti, a +29 sul Bez e a +33 su Marc Marquez. Gara di Aragon non esaltante per gli italiani, Bez a parte: Bagnaia è undicesimo, Bastianini quattordicesimo, diciottesima e diciannovesima piazza per Morbidelli e Savadori, infine cadute per Di Giannantonio e Marini.