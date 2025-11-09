MotoGP, Bezzecchi trionfa in Portogallo: dominio Aprilia, Bagnaia ancora a terra

Il centauro riminese precede Alex Marquez e Acosta

Marco Bezzecchi conquista il Gran Premio del Portogallo, penultima prova del mondiale, regalando all’Aprilia una vittoria prestigiosa e rilanciandosi in grande stile nella classifica generale. Il pilota romagnolo ha preceduto sul traguardo gli spagnoli Alex Marquez (Ducati Gresini), vincitore della Sprint del sabato, e Pedro Acosta (KTM).

Per Bezzecchi si tratta della seconda vittoria dell’anno nella gara lunga, cui si aggiungono tre successi nelle Sprint, a conferma di una crescita costante e di una maturità ormai pienamente raggiunta. Con questo successo, il pilota del team di Noale consolida il terzo posto nel Mondiale, staccando di 35 punti Francesco Bagnaia, protagonista di un’altra domenica amara. Il campione del mondo in carica, infatti, è caduto a dieci giri dal termine mentre era in lotta per le posizioni di vertice. Fortunatamente nessuna conseguenza fisica, ma un’altra battuta d’arresto che lo lascia ormai lontano nella corsa al titolo.

Alle spalle del podio, quarto posto per Fermín Aldeguer (Ducati Gresini), davanti a Brad Binder (KTM) e Fabio Quartararo (Yamaha), rispettivamente quinto e sesto. A completare la top ten Ai Ogura (Aprilia Trackhouse), Fabio Di Giannantonio (Ducati VR46), Johann Zarco (Honda LCR) e Pol Espargaró (KTM Tech3).

Da segnalare anche l’esordio nella categoria di Nicolò Bulega, che ha chiuso al 15° posto con la Ducati ufficiale, conquistando i suoi primi punti in Motogp.