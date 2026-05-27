MotoGP: il Comune di Rimini approva il rinnovo della convenzione per il Gran Premio al Misano World Circuit

Via libera in Consiglio comunale al finanziamento dell’evento per il biennio 2027-2028 con possibile estensione fino al 2031 e contributo in crescita per i Comuni della costa riminese

Il Consiglio Comunale ha approvato con 21 voti favorevoli, 8 astenuti e nessun contrario lo schema di accordo per il rinnovo della convenzione che lega il Comune e la Provincia di Rimini all'organizzazione del Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini al Misano World Circuit – Marco Simoncelli. L'accordo prevede la partecipazione dei cinque Comuni della costa riminese – Rimini, Riccione, Cattolica, Misano Adriatico e Bellaria Igea Marina – al finanziamento della manifestazione per il biennio 2027-2028, con la possibilità di estendere l'impegno per il triennio 2029-2031. Per il Comune di Rimini la convenzione prevede un contributo annuo crescente, indicizzato al 3,5%, sull'intero quinquennio (da 195.050 euro nel 2027 a 223.825 euro nel 2031). Un investimento che il territorio considera strategico e che trova impulso nella straordinaria capacità attrattiva di un evento seguito ogni anno da centinaia di migliaia di appassionati da tutto il mondo.



