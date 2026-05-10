Motogp: il ritorno di "Martinator". Doppietta a Le Mans, Bezzecchi è secondo

In classifica mondiale Bez a +1

È tornato "Martinator". Jorge Martin fa il bis e dopo la sprint conquista la gara lunga di Le Mans, portandosi a -1 dalla vetta del mondiale, occupata dal compagno di squadra Marco Bezzecchi. Sabato "Martinator" ha vinto, nella sprint, grazie a una partenza a razzo. Oggi invece ha sofferto nelle prime fasi, per poi iniziare una rimonta a suon di sorpassi, dal settimo al secondo posto. A quattro giri dal termine il duello con Bezzecchi e infine una mini fuga per la conquista della prima vittoria stagionale. Sarà dunque un duello tra i due centauri dell'Aprilia, per il titolo mondiale, dopo l'uscita di scena di Marc Marquez. Per la famiglia Marquez weekend da dimenticare: anche Alex è caduto, nella gara di oggi. E pure per la Ducati ufficiale domenica "nera" con Bagnaia caduto quando era in lotta con Acosta, poi quinto, per il secondo posto. La Ducati salva l'onore con il solito Di Giannantonio e la Vr46, quarto, mentre Ogura completa il podio tutto Aprilia.