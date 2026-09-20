Motogp: in Austria vince Acosta, Bez terzo dietro a Martin. Marc Marquez quinto

Martin torna in vetta al mondiale

Pedro Acosta festeggia la sua prima (meritata) vittoria in Motogp, conquistando la vittoria in Austria dopo la caduta nella sprint di ieri. Il pilota Ktm conferma i pronostici della vigilia, vincendo il duello con Jorge Martin, che alla fine rischia di venire preso da Marco Bezzecchi. Martin resiste e con il secondo posto odierno, davanti al Bez, torna in vetta al mondiale. In ottica mondiale a uscire sconfitto è Marc Marquez. Il pilota Ducati finisce quinto dietro a Ogura. Nella prima parte della gara lo aveva sorpassato ed era quarto, ma nel tentativo di forzare per agguantare Bezzecchi, dopo una "derapata" è finito fuori pista, rientrando sesto e poi venendo superato da Aldeguer. Marc ha ricostruito la sua gara dal settimo posto, non riuscendo però a recuperare tutte le posizioni perse. È comunque il migliore delle Ducati, in una gara completamente da dimenticare per la scuderia di Borgo Panigale, qui solita a dominare. Bagnaia è settimo davanti ad Aldeguer e Di Giannantonio. Enea Bastianini su Ktm è undicesimo.