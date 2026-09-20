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Motogp: in Austria vince Acosta, Bez terzo dietro a Martin. Marc Marquez quinto

Martin torna in vetta al mondiale

A cura di Riccardo Giannini Riccardo Giannini
20 settembre 2026 14:47
Motogp: in Austria vince Acosta, Bez terzo dietro a Martin. Marc Marquez quinto - Marco Bezzecchi © Ansa/Epa
Marco Bezzecchi © Ansa/Epa
Rimini
Sport
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Pedro Acosta festeggia la sua prima (meritata) vittoria in Motogp, conquistando la vittoria in Austria dopo la caduta nella sprint di ieri. Il pilota Ktm conferma i pronostici della vigilia, vincendo il duello con Jorge Martin, che alla fine rischia di venire preso da Marco Bezzecchi. Martin resiste e con il secondo posto odierno, davanti al Bez, torna in vetta al mondiale. In ottica mondiale a uscire sconfitto è Marc Marquez. Il pilota Ducati finisce quinto dietro a Ogura. Nella prima parte della gara lo aveva sorpassato ed era quarto, ma nel tentativo di forzare per agguantare Bezzecchi, dopo una "derapata" è finito fuori pista, rientrando sesto e poi venendo superato da Aldeguer. Marc ha ricostruito la sua gara dal settimo posto, non riuscendo però a recuperare tutte le posizioni perse. È comunque il migliore delle Ducati, in una gara completamente da dimenticare per la scuderia di Borgo Panigale, qui solita a dominare. Bagnaia è settimo davanti ad Aldeguer e Di Giannantonio. Enea Bastianini su Ktm è undicesimo.

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