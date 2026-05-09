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Motogp, in pole Bagnaia davanti a Marc Marquez e Bezzecchi

Oltre al Bez, bene anche il solito Di Giannantonio, quarto

A cura di Riccardo Giannini Riccardo Giannini
09 maggio 2026 12:10
Motogp, in pole Bagnaia davanti a Marc Marquez e Bezzecchi - Francesco Bagnaia MotoGP.com
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Rimini
Sport
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Doppietta ufficiale per il Team Ducati nelle prove ufficiali del gp di Le Mans. Pecco Bagnaia precede Marc Marquez di 12 millesimi, che era stato costretto a prendere parte alla Q1. Il leader del mondiale, Marco Bezzecchi, conferma il suo ottimo momento di forma: terzo posto a 23 millesimi dalla vetta. E a proposito di certezze, come Bezzecchi, anche Di Giannantonio si conferma estremamente competitivo, con la quarta piazza. Jorge Martin è solamente ottavo, dietro a Pedro Acosta, Fabio Quartararo e Mir. Decimo Alex Marquez, tredicesimo Enea Bastianini.

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