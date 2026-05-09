Motogp, in pole Bagnaia davanti a Marc Marquez e Bezzecchi

Oltre al Bez, bene anche il solito Di Giannantonio, quarto

Doppietta ufficiale per il Team Ducati nelle prove ufficiali del gp di Le Mans. Pecco Bagnaia precede Marc Marquez di 12 millesimi, che era stato costretto a prendere parte alla Q1. Il leader del mondiale, Marco Bezzecchi, conferma il suo ottimo momento di forma: terzo posto a 23 millesimi dalla vetta. E a proposito di certezze, come Bezzecchi, anche Di Giannantonio si conferma estremamente competitivo, con la quarta piazza. Jorge Martin è solamente ottavo, dietro a Pedro Acosta, Fabio Quartararo e Mir. Decimo Alex Marquez, tredicesimo Enea Bastianini.