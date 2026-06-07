Motogp: in Ungheria Bezzecchi fuori al primo giro nella carambola innescata da Martin

Vince Marc Marquez, secondo Acosta, terzo Bagnaia

Jorge Martin, protagonista di una partenza shock, provoca un quadruplo ritiro: con lui anche Marco Bezzecchi, Raul Fernandez e Aldeguer, mentre Di Giannantonio riesce a tornare in pista. La motogp al Balaton Park perde subito tanti protagonisti del mondiale, così l'interesse è tutto per il duello in vetta tra Marc Marquez e Pedro Acosta. A spuntarla è Marc, che supera il rivale a metà gara e poi domina senza affanni fino al traguardo. La Ducati porta sul podio due moto: Pecco Bagnaia, lontano dal ritmo dei primi due, porta a casa un buon terzo posto. Quarto Ogura, che precede Luca Marini e Moreira. Bezzecchi esce dalla gara senza colpe, ma mantiene 20 punti di vantaggio su Martin, mentre sono 72, tanti, i punti di distacco da Marquez.