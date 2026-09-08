Motogp, l’attesa è finita: al via la settimana del Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini

Gli eventi collaterali del The Rider's Land Experience accendono l'entusiasmo in vista della gara di domenica

L’attesa è finita: con il pre-event “Chronotitano Hill Climb – The Trailer”, in programma nel tardo pomeriggio di oggi a San Marino, con la presenza dei piloti Marco Bezzecchi ed Enea Bastianini, insieme a Davide Cassani, Mauro Sanchini e Letizia Paternoster, la settimana del Gran Premio Red Bull di San Marino e della Riviera di Rimini entra ufficialmente nel vivo.

In attesa del programma in pista, si scaldano i motori sul territorio, con gli eventi del palinsesto “The Riders’ Land Experience” pronti ad accendere l’entusiasmo del pubblico.

Domani, a Rimini, il motociclismo incontra il basket: in piazzale Kennedy, dalle 17:30, andrà in scena il Fiba 3x3 MotoGP Showcase, evento organizzato da Fiba e MotoGP che riunirà piloti, giocatori di basket 3x3, content creator e appassionati per una serata all’insegna dello sport e dell’intrattenimento. Il programma prevede un’esibizione di schiacciate, seguita da una partita di basket 3x3 con protagonisti piloti della MotoGP, giocatori Fiba 3x3 e ospiti speciali. Tra i partecipanti confermati figurano Francesco Bagnaia, Marco Bezzecchi e Franco Morbidelli.

Ci saranno, inoltre, il giocatore di basket 3x3 Giorgio Di Bonaventura e il content creator Luca Campolunghi.

Sempre domani, in serata, a San Marino il Teatro Titano ospiterà “Oltre il Limite: San Marino ricorda Alex Zanardi”, una serata speciale ideata dall’avvocato volante Diego Pensalfini per rendere omaggio a un campione capace di andare oltre ogni limite, dentro e fuori dalle piste. Confermata la presenza del figlio Niccolò Zanardi, del tre volte campione del mondo Loris Capirossi, del Dottor Claudio Costa, Lucio Cecchinello, Johann Zarco giornalisti e altri protagonisti del motorsport e dello sport.

A chiudere la serata sarà la proiezione della nuova versione del docu-film “Voglio correre”, rimontata e riadattata da Claudio Costa per raccontare la straordinaria parabola sportiva e umana di Alex Zanardi.