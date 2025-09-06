Motogp: Marc Marquez vince la sprint, incidente per Bezzecchi

Il pilota riminese è uscito malconcio, ottimo quinto posto per Enea Bastianini

Nella sprint del Gp della Catalogna, Marc Marquez vince anche quando non fa il dominatore, conquistando la 14esima sprint su 15. Il fratello Alex sembrava destinato al secondo successo nelle gare del sabato, invece è caduto al nono giro quando aveva costruito un buon margine su Marc, il quale ha amministrato facilmente gli ultimi 4 giri. Sul podio salgono Quartararo e Di Giannantonio. Palpitante la battaglia tra le Ktm: Acosta precede Bastianini, sesto il redivivo Binder. Sfortunatissimo Bezzecchi: all'ottavo giro viene centrato da Aldeguer, si ritira con problemi al polso di una mano. Pecco Bagnaia chiude con un anonimo 14esimo posto. Anche i risultati di oggi avvicinano Marc Marquez al nono titolo mondiale: festeggiarlo a Misano non è un'utopia. Dipenderà molto da domani: il pilota della Ducati al momento non sembra il più veloce su questo circuito.